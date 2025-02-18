За несколько месяцев до выхода нового iPhone уже появились предположения о том, как он будет выглядеть. Недавно появившиеся рендерные изображения демонстрируют нечто иное, чем предполагалось ранее.

Джон Проссер, известный своими утечками, опубликовал на своем канале Front Page Tech видео, демонстрирующее рендерные изображения нового iPhone 17 Pro.







Соответственно, дизайн нового смартфона Apple может существенно отличаться от того, что инсайдеры ранее узнали из своих источников.

Согласно новым рендерным изображениям, iPhone 17 Pro может выглядеть именно так. Фото: Front Page Tech Channel

Хотя ходили слухи, что Apple изменит расположение трех объективов камеры на задней панели, по словам Проссера, оно останется прежним. Однако предполагается изменить квадратный модуль камеры.

Итак, наиболее очевидное изменение касается камеры.

В новом iPhone 17 Pro модуль заменит широкая панель камеры, которая будет проходить по всей задней панели, как на смартфонах Pixel. Сообщается, что три объектива камеры расположены слева, а светодиодная вспышка, микрофон и лидар — справа.

Хотя в предыдущих отчетах постоянно говорилось о двухцветной задней панели, Проссер утверждает, что это также неверно. Вместо этого задняя часть останется однотонной, но панель камеры будет более темного тона.

В целом, как сообщает новостной сайт 9to5mac, Apple использует в новом iPhone более яркие цвета, чем в предыдущих моделях. Еще одно нововведение, как сообщается, касается веса устройств с iOS, которые, как ожидается, станут легче с выходом iPhone 17 Pro.

Будет ли новый iPhone на самом деле выглядеть так, как утверждает Проссер, его источники говорят о нем, может стать ясно только через семь месяцев. Не вызывает сомнений то, что в прошлом прогнозы известного инсайдера часто оказывались верными, но случалось и ошибаться, как в случае с новым Mac mini.

Тем временем Apple готовится выпустить новый iPhone SE. Как сообщают Chip.de и другие ресурсы, официально презентация может состояться уже на этой неделе.

В данном случае утечки уже показали, что iPhone SE будет оснащен одинарной задней камерой и вырезом. Благодаря новому чипу Apple A 18 с 8 ГБ оперативной памяти пользователи также смогут использовать Apple Intelligence.