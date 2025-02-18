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Аналитики инвестиционного банка Bernstein спрогнозировали этап подъёма стоимости биткоина
Аналитики Bernstein заявили о начале следующего этапа бычьего рынка биткоина. Ключевым катализатором станут инициативы администрации президента США Дональда Трампа, пишет The Block.

Инвестиционный банк Bernstein в настоящее время считает, что биткоин находится на пороге следующей фазы своего бычьего рынка. В недавнем анализе, отправленном клиентам компании в понедельник, 17 февраля, эксперты перечисляют ряд факторов, которые могут сделать биткоин важнейшим активом в мировой финансовой системе. Особое внимание было уделено повышению институционального признания, стратегическим инвестициям суверенных фондов благосостояния и изменению геополитической динамики.


По словам Bernstein, текущий бычий рынок начался еще в четвертом квартале 2023 года, когда перспективы спотовых биткоин-ETF в США стали более конкретными. После одобрения и успеха биржевых фондов на основе биткоина дальнейший импульс был получен благодаря политическим событиям, особенно прокриптовалютной позиции новой администрации Трампа.

Аналитики Bernstein видят ряд позитивных факторов, которые делают биткоин все более привлекательным для долгосрочной инвестиции. В частности, создание национального резерва биткоинов и интеграция криптокомпаний в суверенный фонд благосостояния могут сделать BTC стратегическим активом.

Следующий этап бычьего рынка биткоина будет обусловлен стечением нескольких позитивных факторов. Мы считаем, что целевая группа по криптовалютам (возглавляемая Дэвидом Саксом) сосредоточена на создании национального резерва биткоинов по указанию президента. Администрация Трампа также объявила о создании государственного фонда благосостояния. Мы считаем, что суверенный фонд благосостояния будет рассматривать ключевые американские криптовалютные компании/лидеров рынка в качестве стратегических активов.

 Гаутам Чхугани, старший аналитик банка

Интересной тенденцией, которая наблюдается в последние недели и месяцы, является расширение участия государственных и институциональных субъектов на рынке биткоина. И государственные инвестиционные фонды, и крупные управляющие активами значительно увеличили свои активы в первой криптовалюте. 

Буквально на прошлых выходных новость о том, что Mubadala Investment Company, крупный государственный фонд Абу-Даби, инвестировал более 440 миллионов долларов в биткоин-ETF, вызвала переполох.

Известный аналитик «MacroScope» счел другой отчет потенциально еще более значимым. А именно, что Tudor Investment, фирма миллиардера Пола Тюдора Джонса, увеличила свою долю в фонде BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) до 426,9 млн долларов. Эта позиция значительно превышает его следующую по величине инвестицию и показывает, что Джонс, вероятно, рассматривает биткоин как важное, если не самое важное, стратегическое средство защиты от кризисов.

Параллельно с этими событиями растут и инвестиционные планы государственных структур США. Фонд благосостояния штата Висконсин (SWIB) значительно увеличил свои позиции в биткоинах и теперь владеет биткоин-ETF на сумму более 320 миллионов долларов.

СМИ ранее уже сообщали о покупках Tudor Investment и SWIB в третьем квартале 2024 года. С тех пор их позиции возросли. На тот момент стоимость позиции Пола Тюдора Джонса составляла около 160 миллионов долларов, а стоимость позиции фонда Висконсина — около 104 миллионов долларов. Кроме того, аналогичные инвестиции обсуждаются в нескольких других штатах США, что говорит о том, что биткоин действительно все чаще рассматривается как стратегический резерв.

Помимо Висконсина, другие пенсионные фонды и другие государственные учреждения в США также проявляют растущий интерес к биткоину как к долгосрочному активу. По данным сайта bitcoinlaws.io, различные законы о биткоине уже приняты в 32 штатах США. Хотя четыре из них не прошли законодательный процесс, многие из них все еще находятся на стадии обсуждения, а некоторые из них даже имеют хорошие шансы на принятие. Ближайшие месяцы могут оказаться в этом отношении чрезвычайно интересными.

Карта показывает, в каких штатах США уже были поданы «законы о биткоинах» 

Итак, заявления Bernstein в сочетании с недавними инвестициями суверенного фонда благосостояния Абу-Даби иллюстрируют явный шаг к институциональному и, возможно, даже государственному принятию биткоина. Хотя в традиционном финансовом мире все еще нет единого мнения относительно долгосрочной роли биткоина, развитие событий показывает, что BTC все больше утверждается в качестве серьезного актива. 


Следующие несколько месяцев, и особенно роль США, могут иметь решающее значение в определении того, станет ли биткоин мировой резервной валютой или его по-прежнему будут рассматривать как всего лишь спекулятивный актив.

#сша #криптовалюты #биткоин #трамп #прогноз
Источник: theblock.co
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