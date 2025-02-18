В конце января компания Deepseek удивила финансовые рынки моделью искусственного интеллекта, которая оказалась особенно эффективной и мощной. Однако в настоящее время технологический мир США не видит реальной угрозы для OpenAI или Anthropic.

Китайский стартап Deepseek в области искусственного интеллекта представил мощную модель искусственного интеллекта в конце января 2025 года — совершенно неожиданно для западных экспертов. ИИ оказался не просто таким же хорошим, как модели конкурентов от OpenAI до Anthropic, но и особенно эффективным.

Deepseek менее опасен для OpenAI, чем изначально предполагалось

Опасения по поводу того, что миллиарды долларов, вложенные OpenAI и другими компаниями в центры обработки данных и мощные чипы ИИ, могут оказаться напрасными, привели к резкому падению стоимости акций соответствующих компаний. Также разгорелась дискуссия о возможных последствиях популярности китайского ИИ.

Однако беспокойство по этому поводу, похоже, довольно быстро исчезло. Первоначально оно было связано с политически мотивированными ограничениями на китайского ИИ-чат-бота, который не желает обсуждать такие деликатные темы, как события на площади Тяньаньмэнь.

Как 17 января пишет CNBC, руководители американских технологических компаний на саммите по искусственному интеллекту в Париже проявили спокойствие в отношении возможной угрозы со стороны Китая. Потому что сейчас возникают все большие сомнения относительно того, действительно ли Deepseek потратила на обучение своей модели R1 всего лишь шесть миллионов долларов, как утверждает компания.

Компания Semianalysis, занимающаяся анализом чипов, заявила, что расходы на оборудование должны были значительно превышать 500 миллионов долларов. Кроме того, значительны расходы на исследования и разработки. Даже простое создание синтетических данных для обучения требует «значительного объема вычислительной мощности».

Поэтому некоторые наблюдатели предполагают, что Deepseek могла использовать американских конкурентов, таких как OpenAI, для обучения своей модели ИИ. Соответственно, соучредитель Linkedin и инвестор стартапа Рид Хоффман заявил CNBC, что опасения по поводу Deepseek во многом напрасны.

Руководитель Deepmind из Google Демис Хассабис ранее делал аналогичные комментарии. Хотя ИИ Deepseek очень хорошо сделан с технической точки зрения, с технологической точки зрения он не демонстрирует никаких революционных инноваций.

Китайский ИИ зависит от больших языковых моделей OpenAI или Anthropic. Виктор Рипарбелли, руководитель видеоплатформы на основе искусственного интеллекта Synthesia, добавил, что пользователи вряд ли массово перейдут на Deepseek.

Однако руководители американских технологических компаний на саммите по искусственному интеллекту в Париже также согласились с тем, что США больше не являются единоличным лидером в области ИИ и что Китай их догнал. При этом, по словам Абишура Пракаша из консалтингового агентства The Geopolitical Business, Китай не станет лидером в одночасье. Скорее, Deepseek — это результат многолетней разработки.