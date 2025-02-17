Новое исследование показывает, что использование инструментов ИИ для помощи в работе пагубно влияет на мыслительные способности.

Инструменты искусственного интеллекта, такие как Google Gemini и ChatGPT, стали неотъемлемой частью повседневной рабочей жизни многих людей. В лучшем случае эти программы могут поддерживать так называемую «работу по управлению знаниями» и повышать эффективность. Однако это становится проблемой, когда инструменты приводят к снижению навыков критического мышления пользователей — именно об этом предупреждают исследователи Microsoft в новом исследовании, опубликованном на сайте компании.



Они обнаружили, что люди, которые слишком полагаются на ИИ, рискуют потерять независимость при выполнении определенных рабочих задач. Кроме того, они менее критичны к результатам ИИ, поэтому их критическое мышление атрофировано. Похоже, они просто предполагают, что ИИ уже правильно выполняет свою работу. Вот почему они позволяют им браться за задания, не задумываясь слишком сильно о том, действительно ли хорош будет результат.

В ходе исследования ученые из Microsoft и Университета Карнеги — Меллона опросили 319 человек, чьи работы связаны с обработкой данных и информации. Ученые хотели узнать, используют ли участники инструменты ИИ в своей работе и каким образом. Участникам необходимо было сказать, насколько они доверяют ИИ в выполнении определенных задач. Позже исследователи изучили, насколько критически участники оценивали результаты работы ИИ и доверяли ли они себе в выполнении задач без ИИ.

Выяснилась закономерность: чем больше человек доверял искусственному интеллекту, тем выше была вероятность, что ИИ позволит ему взять на себя управление — особенно в случае менее важных задач. Исследователи предупреждают, что это может ослабить пользовательские навыки решения проблем.

Иная ситуация была у тех, кто меньше доверял ИИ. Они стали больше использовать свои навыки критического мышления и впоследствии почувствовали большую уверенность в оценке и улучшении результатов ИИ.

Помимо снижения навыков критического мышления, американские исследователи обнаружили еще кое-что: работники, использовавшие инструменты ИИ, демонстрировали менее разнообразные результаты, чем те, кто работал без ИИ. Вероятно, это связано с особенностями работы ИИ: он может работать только с теми ограниченными данными, которыми его «обучили». Поскольку это не «безграничная машина идей», результаты зачастую более однородны. Исследователи рассматривают это как еще одно доказательство того, что использование ИИ может ухудшить навыки критического мышления у сотрудников.