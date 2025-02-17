На испытательном полигоне обнаружен ранее совершенно неизвестный конвертоплан.

Конвертопланы примечательны тем, что могут приземляться и взлетать как вертикально, так и традиционным способом. Это придает необычным самолетам высокую степень гибкости и делает их особенно интересными для военных целей.

США уже используют конвертоплан V-22 Osprey. Фото: Морская пехота США

В пустыне Мохаве обнаружен совершенно неизвестный конвертоплан. Фотограф Мэтт Хартман несколько раз фотографировал загадочный самолет и публиковал его изображения на платформах X и Flickr.



Фотограф пишет в своем посте, что понятия не имеет, что это за аппарат. На самом деле, нет никаких визуальных признаков, которые могли бы указать на возможное происхождение летательного аппарата.

Кроме того, он окрашен только грунтовкой и не имеет обычной краски, что довольно типично для прототипов.

Аэрокосмическая база Мохаве в штате Калифорния используется в качестве испытательного полигона многочисленными аэрокосмическими компаниями, включая вооруженные силы США. Например, преемник «Конкорда» на прошлой неделе прошел испытания в пустыне Мохаве.

Что особенно бросается в глаза в этом аппарате, так это, конечно, наклонные двигатели на внешних концах крыльев. Всего аппарат оснащен 6 винтами, из которых не менее 2 могут наклоняться вперед в горизонтальном полете.

Скорее всего, в задней части машины будет установлено трапециевидное двухкилевое хвостовое оперение. Лобовое стекло кабины разделено посередине, что указывает на то, что там рядом сидят два человека. Также можно увидеть большую дверь.

Неясно, какой там тип привода. В издании War Zone задаются вопросом, может ли это быть гибридный привод. В любом случае, на пропеллерах на концах крыльев видны выхлопные трубы, что указывает на обычную турбину.

Военно-воздушные силы США с 2020 года работают над программой Agility Prime, в рамках которой изучаются электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для военных операций. Поскольку чисто электрический привод существенно ограничивает дальность полета этих аппаратов, недавно был осуществлен переход на гибридные приводы.

Пока неясно, вписывается ли загадочный конвертоплан в пустыне Мохаве в эту программу и, возможно, испытывается именно для этой цели. Конечно, вполне возможно, что частная компания могла бы эксплуатировать такой конвертоплан на испытательном полигоне.

США используют в военных целях конвертоплан V-22 Osprey. Его первый полет состоялся в 1989 году, но официально он был введен в эксплуатацию только в 2007 году.

Конвертоплан в основном используется для перевозки войск и вмещает 24 солдата. Преимущество в том, что он может приземляться как вертолет, но летать как самолет. Это снижает расход топлива, обеспечивая большую дальность полета. Также увеличивается скорость. V-22 может летать со скоростью до 565 км/ч, в то время как UH-60 Blackhawk — только со скоростью около 300 км/ч.

V-22 имеет репутацию ненадежного конвертоплана из-за нескольких аварий. С 2007 года произошло не менее 13 аварий, в которых погибло 32 человека.

Тем не менее, США хотят снова производить конвертоплан: Bell V-280 Valor. Однако на данный момент он не предназначен для замены V-22, а скорее нужен для замены Black Hawk в армии США с 2031 года.

В ходе летных испытаний V-280 достиг скорости 560 км/ч. Он может перевозить 14 солдат и, как утверждается, имеет дальность полета до 1480 км. По оценкам, себестоимость базовой версии составит около 43 миллионов долларов. Это вдвое дешевле V-22, стоимость которого составляет 86 миллионов долларов.

Bell предполагает, что V-280 может быть вооружен и использоваться в качестве ударного конвертоплана в дополнение к AH-64 Apache. Испытания V-22 проводились на предмет вооружения ракетами, но в конечном итоге его модернизировали с помощью управляемой минипушки GAU-17, установленной на днище. Однако из-за большого веса (360 кг) орудие использовалось редко.