К счастью, это не опасно. Уровень радиации составляет менее 2 процентов от предельно допустимой концентрации, считающейся вредной для здоровья, сообщает Sciencealert. К такому выводу пришли исследователи из Университета Париж-Скале.

Пыль из Сахары, которая периодически достигает Европы, радиоактивна. К такому выводу пришли исследователи из Университета Париж-Скале.







К счастью, это не опасно. Уровень радиации составляет менее 2 процентов от предельно допустимой концентрации, считающейся вредной для здоровья, сообщает Sciencealert.



Исследование проводилось при участии граждан. Когда в марте 2022 года пыль из Сахары достигла Европы, людей призвали собирать образцы. Всего исследователи получили 110 образцов из 6 стран.

Они проанализировали химический и минеральный состав и сравнили его с потоками ветров. Целью было найти связь с испытаниями французской атомной бомбы, которые проводились на юге Алжира в 1960-х годах. Район вокруг Реггана является одним из самых активных источников, откуда пыль из Сахары переносится в Западную Европу.

Хотя пыль прибыла с юга Алжира, ее радиоактивный след, как ни странно, не соответствовал радиоактивному следу французских ядерных испытаний. Вместо этого сигнатура изотопа плутония, которая является своего рода показателем источника, присущим каждой атомной бомбе, совпала с таковой у советских и американских атомных бомб. Хотя эти события произошли в 1950-х и 1960-х годах, их следы все еще можно найти по всему миру.

США и Советский Союз провели сотни ядерных испытаний в 1950-х и 1960-х годах, но не в Сахаре. Следы взрывов атомных бомб достигли африканской пустыни и отложились в песке, прежде чем окончательно попасть в Европу в виде пустынной пыли.

В будущем пыль, заносимая в Европу, еще долго будет оставаться радиоактивной. Период полураспада плутония-239, который используется в атомных бомбах, составляет 24 110 лет.

Распространение пылевого облака в Сахаре в марте 2022 года. Точки — места, где были взяты образцы. Фото: Science Advances, 2025

В своем исследовании ученые еще раз подчеркивают, что сахарская пыль, переносимая в Западную Европу, не представляет опасности для здоровья с точки зрения радиоактивного излучения. Другие исследования также показывают, что эта пыль в Европе в целом менее опасна, чем обычная мелкая пыль в крупных городах.

Аллергикам и астматикам по-прежнему следует избегать её вдыхания, поскольку в ней могут содержаться следы бактерий и грибков. Вдыхание большого количества пыли всегда вредно, независимо от того, прилетает ли она из Сахары или из других регионов.



