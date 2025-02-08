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Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
«Шахид Бахман Багери» (Shahid Bahman Bagheri) был контейнеровозом, прежде чем его переоборудовали в военный корабль — мини-авианосец с беспилотниками-невидимками.

Новейший военный корабль Ирана вступил в строй. На церемонии «Шахид Бахман Багери» (Shahid Bahman Bagheri) был впервые представлен публике.
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Ранее Bagheri был гражданским контейнеровозом под названием Sarvin. В 2022 году начались работы по переоборудованию в военный корабль. Его превратили в мини-авианосец.

Он имеет наклонную взлетно-посадочную палубу. В конце трассы находится трамплин. Катапульты нет, но есть тросовая система замедления для приземляющихся беспилотников. Также имеется лифт для транспортировки дронов из ангара на полетную палубу.

Эта конструкция придает «Багери» характеристики, делающие его авианосцем. Однако в целях экономии времени и денег башня контейнеровоза была сохранена. Она расположена горизонтально в задней части, а не вертикально справа, как обычно на авианосцах.

В настоящее время «Багери» оснащен только беспилотниками и вертолетами, поэтому, строго говоря, он является носителем беспилотников, а не авианосцем. Теоретически с него могли бы взлетать и самолеты. Размеры наклонной взлетно-посадочной полосы на 240-метровом судне составляют 170 x 18 метров (некоторые источники указывают длину в 180 метров). 

В настоящее время в Иране нет самолетов, пригодных для взлетов с трамплина. Но это может измениться. У России можно было бы купить, например, МиГ-29К или Су-33. Возможен вариант с J-15 из Китая. Не исключено, что в будущем с «Багери» будут взлетать и приземляться более крупные беспилотники или беспилотные истребители, построенные самим Ираном.

На церемонии открытия на «Багери» был замечен Ababil-3 с двумя небольшими реактивными двигателями под крыльями. Неизвестно, действительно ли они необходимы для того, чтобы дрон получил достаточную тягу для взлета с трамплина. Это может быть просто испытанием, призванным выяснить, насколько меньше времени на разгон потребуется Ababil-3, если у него будут дополнительные двигатели — возможно, для того, чтобы впоследствии его можно было надежно запускать с более мелких беспилотных носителей.

Беспилотник Mohajer-6 также был замечен на палубе «Багери». Размах крыльев составляет 7,5 метров. Помимо разведывательных задач, его можно использовать и для решения боевых задач. Он также имеет 4 точки подвески для небольших ракет или легких планирующих бомб. К ним относится и иранская ракета Qaem, вес которой составляет около 20 кг.

На полетной палубе можно было увидеть несколько вертолетов. Это российский Ми-17 (в серийном производстве с 1977 года) и американские Bell 206 (1967) и 212 (1968). На летной палубе также находятся меньшие по размеру беспилотные летательные аппараты-мультикоптеры. 

По бокам корабля видны ворота на ангарную палубу. Например, их можно использовать для запуска пилотируемых и беспилотных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами. Сообщается, что в ангаре «Багери» имеется место для 30 лодок. По имеющимся данным, он также сможет запускать подводные беспилотники.

Ворота могут использоваться судами снабжения для доставки грузов в «Багери» в открытом море. Это должно быть быстрее, чем поднимать материалы и персонал на более высокую палубу с помощью крана.

На борту «Багери» имеется оружие, предназначенное в первую очередь для самообороны. На носу, под трамплином, видна пушка. Это может быть 76-мм пушка, которая, в зависимости от используемых боеприпасов, может использоваться для атаки как катеров, так и медленнолетящих воздушных целей.

За башней видны 8 пусковых установок. Вероятно, они предназначены для противокорабельных ракет.

На борту также имеется небольшое футбольное поле для экипажа и 2 баскетбольных кольца.

В настоящее время невозможно предсказать, какую роль «Багери» будет играть в иранском флоте. Вполне возможно, что «Багери» будет выполнять функции базового корабля для беспилотников, например, для проведения атак с использованием как можно большего количества летающих дронов и беспилотных катеров одновременно с целью преодоления обороны вражеских военно-морских сил.

Другой вариант заключается в том, что «Багери» будет в первую очередь отвечать за морскую разведку и наблюдение за водами для ВМС Ирана и сможет оказывать поддержку только во время боевых операций. Основные атаки осуществляются другими военными кораблями флота или, например, это можно сделать с помощью противокорабельных ракет, запускаемых с суши.

#военная техника #иран #беспилотники #флот #авианосец #shahid bahman bagheri #багери
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