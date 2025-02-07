В ходе пробного запуска проекта Solveig рельсы, которые в настоящее время не нужны, преобразуются в фотоэлектрические системы.

Проект Solveig («Сольвейг») в настоящее время проходит испытания во Франции. Его разработало AREP — инновационное подразделение французской железнодорожной компании SNCF.

Фото: AREP

Идея Solveig заключается в том, что неиспользуемые железнодорожные пути превращаются в своего рода солнечные электростанции. Шестимесячный тестовый запуск покажет, работает ли эта технология так, как предполагает AREP.

Солнечные модули поставляются в контейнере стандартного размера ISO, подобном тем, что используются в грузовых поездах. Контейнер доставляется на место на вагонетке. В будущем солнечные модули будут устанавливаться непосредственно из контейнера на рельсах с помощью подъемного рычага.

После того, как все солнечные модули установлены на рельсах, эти элементы закрепляют на них так, чтобы ветер не мог их опрокинуть. Когда рельсы снова понадобятся, солнечную систему можно будет так же быстро разобрать: подкатить контейнер на вагонетке, ослабить крепление и с помощью подъемного рычага упаковать солнечные модули обратно в контейнер.

Проект Solveig. Фото: AREP

Всё это должно сэкономить время и деньги. Эта технология не требует никаких работ по установке фундамента или модернизации рельс, все необходимое для эксплуатации уже имеется. Кроме того, логистика для транспортировки уже существует: рельсы.

Если система успешно пройдет испытания, контейнеры можно будет хранить в различных пунктах SNCF во Франции и перевозить на место, когда участок железной дороги не понадобится в течение некоторого времени. Также можно будет экспортировать систему. В конце концов, в Европе уже есть проверенная и испытанная логистическая система с ее железнодорожной сетью.

Проект Solveig. Фото: AREP

В ходе испытания вырабатываемая энергия будет использоваться только локально компанией SNCF. Для этой цели в системе имеются встроенные аккумуляторные батареи. Полученные за 6 месяцев результаты испытаний помогут повысить эффективность. Тогда вполне возможно, что в случае более масштабного развертывания существующая инфраструктура SNCF может быть использована для подачи электроэнергии в сеть. Однако пока нет точных сроков реализации проекта, как и начала массового производства модулей Solveig.

Швейцарский стартап Sun-Ways придерживается несколько иного подхода. В его случае солнечные модули устанавливаются на используемых железнодорожных путях — непосредственно на шпалах, между рельсами.

В октябре 2024 года стартап получил одобрение на тестовую эксплуатацию. Весной этого года планируется укладка 48 панелей на участке пути длиной 100 метров. По словам компании Sun-Ways, если испытания пройдут успешно, она сможет устанавливать 1000 квадратных метров солнечных модулей в день. Для этой цели будет использоваться специальная железнодорожная путевая машина.