Компания Google убеждена, что квантовые компьютеры вскоре будут использоваться для решения задач.

В последнее время часто сообщается о прогрессе в создании квантовых компьютеров, но для их серийного производства потребуются даже не годы, а десятилетия.

В настоящее время квантовые компьютеры требуют сложных теплоотводов и лабораторной среды

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, всего несколько недель назад заявил, что человечеству потребуется еще 20 лет, чтобы создать квантовые компьютеры, которые можно будет использовать на практике.

У Google другая точка зрения. По словам руководителя отдела квантового ИИ компании Google Хармута Невена, это произойдет гораздо раньше.

«Мы настроены оптимистично и надеемся, что в течение следующих 5 лет увидим практические приложения, которые возможны только на квантовых компьютерах», — заявил Хармут Невен агентству новостей Reuters.

Это означает, что квантовые компьютеры будут созданы не только для исследований, но и для коммерческого использования. Это может привести к разработке более эффективных аккумуляторов для электромобилей или даже к открытию новых, чистых форм энергии. Создание новых лекарств также рассматривается как потенциальное применение квантовых компьютеров.

Неясно, как Google пришел к такому выводу. В настоящее время производительность квантовых компьютеров измеряется количеством их кубитов. Вместо битов, которые могут принимать только состояния 0 и 1, квантовые биты могут принимать любую комбинацию этих состояний и делиться своими состояниями (квантовая запутанность).

В этом огромное преимущество квантовых компьютеров и одновременно их проблема. Поскольку кубиты являются квантовыми частицами, они не всегда ведут себя так, как хотелось бы людям. Это приводит к высокому уровню ошибок по сравнению с обычными компьютерами.

Текущий подход заключается в использовании как можно большего количества кубитов для снижения частоты ошибок. На каждый кубит, который не делает то, что ему положено, приходится другой кубит, который ведет себя так, как нужно. Если квантовые компьютеры будут использоваться для выполнения вычислений, которые для обычных компьютеров заняли бы слишком много времени, уровень ошибок должен быть крайне низким, в противном случае будут получены неверные результаты. И этого можно достичь только при очень большом количестве кубитов.

Отсюда и пессимистический прогноз Хуанга из Nvidia. Он считает, что в настоящее время квантовые компьютеры имеют в 5–6 раз меньше кубитов. Потребуется еще 20 лет, чтобы довести это число до желаемого уровня.

С сегодняшней точки зрения кажется маловероятным, что Google сможет так быстро увеличить количество кубитов в течение 5 лет — если только у Google нет секретной технологии. Более реалистично, что Google работает над гибридной системой или системой исправления ошибок, которая не просто полагается на увеличение количества кубитов.

Или это просто попытка приуменьшить значение комментария Хуанга. По его словам, стоимость акций компаний, работающих над квантовыми компьютерами, в совокупности упала на 8 миллиардов долларов.

Компания Google разработала собственный квантовый компьютерный чип Willow и инвестировала в несколько стартапов, занимающихся квантовыми компьютерами. Возможно, позитивный пятилетний прогноз призван лишь защитить собственные инвестиции.