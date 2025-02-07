Компания Voodin Blade Technology хочет решить одну из самых больших проблем ветряных турбин.

Voodin Blade Technology — немецкая компания, базирующаяся недалеко от Касселя. Стартап занялся необычным проектом: он изготавливает лопасти ротора из дерева.

Фото: Voodin Blade Technology

Теперь Voodin объединилась с производителем ветряных турбин Senvion для разработки и испытания самых длинных на сегодняшний день деревянных лопастей для ветряных турбин. Ожидается, что прототипы будут иметь длину более 50 метров, что станет новым мировым рекордом. Еще в 2024 году Voodin провела испытания 20-метровых лопастей ротора, изготовленных из дерева.

Лопасти изготовлены из клееного бруса (LVL) — легкого, но прочного материала. LVL имеет такое же соотношение жесткости к весу, как и обычно используемое стекловолокно. Voodin утверждает, что новые разработанные лопасти полностью биоразлагаемы и сконструированы из ели северных лесов.

Это решение дало конструкции явное преимущество перед материалами, обычно используемыми сегодня. По данным Американской национальной лаборатории возобновляемой энергии, до 90 процентов ветряных турбин в принципе можно переработать.

Однако лопасти ротора являются исключением, поскольку они изготовлены из стекловолокна и углеродного волокна, соединенных эпоксидной смолой. Такое сочетание делает переработку сложной и дорогостоящей. По этой причине старые лопасти ротора иногда просто утилизируют.

По словам Voodin, деревянные конструкции не только более экологичны, но и более экономичны. Ожидается, что они будут стоить на 20% дешевле лопастей, изготовленных из современных распространенных материалов, и производить на 78% меньше выбросов CO 2 в процессе производства.

Компании планируют испытать прототипы на платформах Senvion мощностью 4,2 МВт, которые оптимизированы для участков с низкой скоростью ветра. Ожидается, что испытания пройдут в период с конца 2026 года по начало 2027 года.

В будущем не только лопасти, но и другие части ветряных турбин можно будет изготавливать из экологически чистой древесины. В 2023 году немецкий энергетический концерн RWE начал сотрудничество с Modvion. Шведская компания специализируется на производстве ветряных турбин, башни которых изготавливаются из клееного бруса. Компания Modvion утверждает, что ее деревянные башни более экономичны, устойчивы и просты в производстве, чем традиционные стальные конструкции.





