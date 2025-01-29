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kosmos_news
Исследовали назвали PIN-коды, которые нежелательно устанавливать на смартфон, ПК или карту
Согласно анализу скомпрометированных данных, почти каждый десятый человек использует один и тот же четырехзначный PIN-код.

Если сканер отпечатков пальцев или система распознавания лица на смартфоне не работают, есть только один способ разблокировать устройство: с помощью PIN-кода. Таким же образом можно защитить планшеты и ноутбуки от несанкционированного доступа; этот код, обычно состоящий из четырех цифр, также важен при снятии денег с карты или оплате картой. Это делает еще более важным выбор максимально безопасной комбинации цифр, чтобы защитить личные данные и аккаунт.
Хотя PIN-код защищает конфиденциальные данные, многие пользователи предпочитают простые комбинации. Фото: 512r
Однако, по данным австралийского отделения ABC News, зачастую это не так. Их сотрудники Джулиан Фелл и Тереза Тан проанализировали украденных 29 миллионов четырехзначных персональных идентификационных номеров из сервиса Have I Been Pwned? (реверсивная поисковая система). На платформе пользователи могут узнать, стали ли они жертвами утечки данных. Результат не столь уж и удивителен: многие люди любят упрощать себе жизнь, устанавливают простые коды, и это может привести к чрезвычайной ситуации.

Итак, комбинация 1234, абсолютная классика, занимает первое место в рейтинге 50 кодов, которых следует избегать. Пугает то, что этот код является самым популярным. Девять процентов, или почти каждый десятый, пытались защитить свои данные или банковские счета таким образом. Второе и третье места в этом антирейтинге занимают коды  1111 (используется 1,6% пользователей) и 0000 (1,1%). Далее следуют такие вариации, как 1342 (0,6%) или 1212 (0,4%).

Даты рождения также популярны. Код 1986 занимает 9-е место, затем следует 1989 год, который занимает 13-е место (оба по 0,3%). 1984 и 1987 годы занимают 20-е и 21-е места с показателем 0,2 процента каждый. Это говорит о том, что представители поколения Y (миллениалы) предпочитают использовать дату своего рождения при установке PIN-кодов.

На 28-м месте находится код 2580, который на первый взгляд не кажется особенно примечательным. Однако это последовательность цифр, которая создается при смахивании на дисплее iPhone от двойки вниз. Так что разблокировать устройство с такой комбинацией тоже несложно.

Очевидно, что коды из топ-50 антирейтинга очень легко угадать. Фелл и Тан объясняют: хотя, по результатам их анализа, возможно 10 000 комбинаций с числами от нуля до девяти, существует один шанс из восьми, что кто-то сможет взломать код смартфона или банковской карты. По крайней мере, если у человека есть пять попыток.

Фелл и Тан также отмечают, что людям нравится упрощать себе жизнь, и не только когда речь идет о PIN -кодах. Они ссылаются на анализ менеджера паролей Nordpass VPN, согласно которому пользователи с такой же вероятностью выбирают легко угадываемые комбинации при выборе пароля, даже несмотря на то, что они могут «выбирать из всей клавиатуры». 

Вместо 1234 особой популярностью пользуются более длинные варианты, такие как 123456 или 123456789, а также «password» или «qwerty123». Поэтому, чтобы защитить свои данные, пользователям необходимы придумывать более сложные комбинации символов.

#технологии #смартфон #безопасность #кибербезопасность #пк #банковская карта #pin-код
Источник: abc.net.au
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