Благодаря новым инвестициям компания Helion намерена активизировать свои усилия по коммерциализации. График запуска реактора задерживается из-за длительных сроков поставки комплектующих, но прототип Polaris уже введен в эксплуатацию.

Американский стартап в области термоядерного синтеза Helion утверждает, что близок к созданию первого термоядерного реактора, который действительно будет вырабатывать электроэнергию. Благодаря новому раунду финансирования в размере 425 миллионов долларов компания планирует ускорить работу над своим термоядерным реактором. Согласно контракту, Microsoft должна снабжаться электроэнергией от этого реактора с 2028 года. Однако есть и проблемы: технология сложная, а получение специальных компонентов зачастую затруднено.

Фото: Helion

12-летняя компания уже подписала контракт с Microsoft и, по слухам, ведет переговоры с OpenAI о поставках компании Сэма Альтмана электроэнергии с ядерного реактора.

Текущий раунд финансирования серии F оказался меньше предыдущего привлечения капитала в размере 500 миллионов долларов. Среди новых инвесторов — Lightspeed Venture Partners, SoftBank Vision Fund 2 и крупный университетский фонд. В проекте снова принимают участие такие существующие инвесторы, как Сэм Альтман, Capricorn Investment Group, Mithril Capital, Дастин Московиц и Nucor.

По данным TechCrunch, для завершения строительства электростанции генеральный директор Helion Дэвид Киртли планирует «взять значительную часть специализированного производства на себя». Причина: сроки поставки некоторых компонентов слишком велики. Например, компания утверждает, что ей пришлось три года ждать специальные конденсаторы — разновидность кратковременного накопителя энергии. Теперь цель — производить эти конденсаторы самостоятельно и сократить время производства до одного года или менее.

В декабре 2024 года компания Helion в Вашингтоне ввела в эксплуатацию свой новейший прототип Polaris, который должен стать первым в истории термоядерным реактором, генерирующим электроэнергию. Строительство Polaris было завершено всего за три года — сравнительно короткий срок для термоядерной отрасли. Microsoft ожидает, что коммерческая электростанция начнет подавать электроэнергию уже в 2028 году. Киртли настроен оптимистично и считает, что график выполним.

Однако, по его словам, есть еще одна серьезная проблема: приобретение специальных чипов — высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и электроники — для управления и мониторинга сложных процессов термоядерного синтеза.

«Polaris состоит из 50 000 крупных импульсных силовых полупроводников, и создание этих полупроводников определяет весь график», — рассказал генеральный директор.

Обычно термоядерные реакторы проектируются с использованием двух основных подходов: магнитного удержания, при котором плазма сжимается сильными магнитами, что позволяет осуществлять непрерывные реакции термоядерного синтеза с образованием пара, или инерционного удержания, при котором лазеры сжимают топливные элементы настолько сильно, что происходит слияние атомных ядер.

Подход Helion, с другой стороны, призван принципиально отличаться от этих концепций. Компания Helion строит так называемый реактор обратной конфигурации поля, по форме напоминающий песочные часы. Устройство окружено мощными магнитами, которые направляют и сжимают плазму во время каждой реакции, которую Helion называет «импульсом». Эти магниты управляют процессом термоядерной реакции.

Процесс начинается с подачи смеси дейтерия и гелия-3 на оба конца реактора. Эти газы нагреваются до состояния плазмы и под действием магнитных полей формируются в структуры в форме бублика. В средней камере плазмы сталкиваются при температуре более 100 миллионов градусов по Цельсию, вызывая реакции термоядерного синтеза. Особенностью этой системы является прямое преобразование энергии термоядерного синтеза в электричество.



