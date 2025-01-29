Пилоту удалось спастись с помощью катапультного кресла. Началось расследование для установления причины инцидента. За последние годы произошло несколько аварий с данным самолетом.

Во вторник днем (28 января 2025 года) на военной базе Эйлсон на Аляске произошел несчастный случай. Самолет F-35A, потеряв управление, перевернулся вертикально вниз и врезался в землю. Образовался огромный огненный шар в результате взрыва самолета. Летчику удалось спастись с помощью катапультного кресла.

Взлет F-35A. Фото: ВВС США

Вероятно, пилот сначала выполнил крутой подъем, прежде чем активировать катапультируемое кресло. Самолет смог таким образом пролететь немного дальше, прежде чем рухнуть.

Согласно пресс-релизу авиабазы, авария произошла в 12:49. Место падения находится на территории военной базы. Пилот был доставлен в больницу, инцидент расследуется. Причина крушения пока неизвестна.

По данным местного СМИ Anchorage Daily News, в Эйлсоне базируются 54 истребителя F-35. Последние два были доставлены только в 2022 году. Самолет заменяет устаревшие истребители F-16 Fighting Falcon и A-10 Thunderbolt ВВС США, которые на протяжении более 20 лет были основными истребителями США.

Истребитель 5-го поколения отличается улучшенными характеристиками малозаметности, улучшенными аэродинамическими характеристиками и передовыми авиационными технологиями. По данным базы Эйлсон, по сравнению со своими предшественниками он обеспечивает «беспрецедентный уровень надежности и простоты обслуживания».

Однако лишь в 2023 году произошел случай, когда самолет F-35B просто продолжил полет в «состоянии автономности» после того, как пилот катапультировался. Самолет был найден несколько дней спустя в лесу в 118 километрах от места катапультирования пилота.

В декабре 2022 года из-за неисправности в Техасе потерпел крушение самолет F-35B. Впоследствии ВВС США и израильские военные запретили взлет некоторых самолетов F-35, поскольку они представляли угрозу безопасности.

Средняя цена нового F-35A, варианта F-35 с обычным взлетом и посадкой, в Соединенных Штатах составляет 81 миллион долларов за единицу. Модель также будет экспортироваться: ожидается, что к 2027 году Германия получит 35 истребителей. Общая стоимость составляет 10 миллиардов долларов, то есть 350 миллионов долларов за единицу. Однако в эту сумму также входят расходы на запасные части, дополнительное оборудование и обучение. В 2022 году Швейцария заказала 36 самолетов на сумму, эквивалентную 6,1 млрд долларов (по 170 млн долларов на каждый).

В Европе этот истребитель уже используют Дания, Нидерланды, Норвегия и Италия. Италия использует и вариант F-35B, который был разработан для ВМС из-за его возможности вертикальной посадки. Эта модель также используется в Великобритании.