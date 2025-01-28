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kosmos_news
Технологическая индустрия США потеряла за один день 1 триллион долларов из-за ИИ DeepSeek
Только один производитель чипов Nvidia за день потерял почти 600 миллиардов долларов стоимости. Реакции Nvidia, Трампа и OpenAI на успех DeepSeek не заставили себя долго ждать.

DeepSeek из Китая в настоящее время лидирует среди крупных технологических компаний и производителей чипов, которые получили сотни миллиардов рыночной капитализации на волне ажиотажа вокруг ИИ.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представляет чипы GB200. Фото: Nvidia
Две модели искусственного интеллекта — DeepSeek R1 и DeepSeek V3 — могут конкурировать или даже превосходить модели OpenAI, Google, Anthropic, xAI — и это несмотря на то, что они используют лишь часть ресурсов, которые ранее требовались для запуска другим LLM. В то же время DeepSeek предлагает свои модели ИИ по чрезвычайно низким ценам или даже для бесплатной загрузки по лицензии MIT.

Это поднимает большой вопрос: кому в будущем понадобятся капитал и вычислительные мощности, полученные OpenAI и Nvidia, если ИИ можно разработать гораздо дешевле? Всё это привело к резкому падению цен на акции гигантов по производству микросхем, особенно Nvidia, в понедельник, 27 января. В целом, по подсчетам Markets Insider, технологические гиганты потеряли в общей сложности один триллион долларов рыночной стоимости за один день. 

Особенно сильно пострадала компания Nvidia, поскольку чипы искусственного интеллекта сделали ее самой дорогой компанией в мире. Потеря в 17 процентов обходится компании с чипами H100 почти в 600 миллиардов долларов рыночной капитализации:

В то же время акции TSMC, Broadcom, ASML, AMD и Arm пошли по крутой нисходящей спирали, из которой они не смогут восстановиться в ближайшее время.

Однако распродажа акций затронула не только производителей микросхем, но и многие другие технологические компании. Oracle, которая недавно оказалась в центре внимания СМИ из-за сделки на сумму 500 миллиардов долларов по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта при Трампе, потеряла 14%. Акции японского технологического гиганта SoftBank упали на 8% на торгах в Токио. Материнская компания Google Alphabet (-4%) и Microsoft (-2%) также немного потеряли, будучи ведущими поставщиками облачных услуг.

Интересно, что акции Amazon не сильно упали, но на это есть свои причины. Сама компания Amazon пока не принимает активного участия в разработке программ LLM и, скорее всего, получит от этого тренда выгоду, поскольку с широким распространением моделей с открытым исходным кодом растет и потребность в облачных вычислениях, например, с помощью Amazon Web Services. 

В то время как основателя DeepSeek Ляна Вэньфэна в Китае называют «героем ИИ провинции Гуандун», многочисленным руководителям компаний и политикам в США пришлось отреагировать. Прежде всего, это сделал Дональд Трамп. Президент США заявил, что DeepSeek стал «тревожным звонком» для национальной индустрии искусственного интеллекта и что необходимо скорректировать цены. Однако он полагается на возможности американских ученых, которые превосходят китайских. По словам Трампа, чтобы победить, нужно быть «максимально сконцентрированным».

Компания Nvidia охарактеризовала прогресс DeepSeek как «превосходный», но подчеркнула, что технология по-прежнему зависит от аппаратного обеспечения. 

«Разработка DeepSeek демонстрирует, как можно создавать новые модели с использованием масштабирования времени тестирования, применяя широко доступные модели и вычислительную мощность, которые полностью соответствуют экспортному контролю», — говорится в заявлении Nvidia. 

Nvidia подчеркнула, что для работы ИИ требуется значительное количество графических процессоров NVIDIA и высокопроизводительных сетей.

Кризис ощущается и в компании OpenAI, которая недавно запустила проект стоимостью 500 миллиардов долларов совместно с Softbank, Microsoft, Oracle и Arm по созданию инфраструктуры ИИ в США. 

Генеральный директор Сэм Альтман назвал модели DeepSeek «впечатляющими, особенно с точки зрения того, что они могут предложить за такую цену». Он добавил:

 «Мы, конечно, представим гораздо лучшие модели, и появление нового конкурента весьма воодушевляет!».

В целом, события показывают, насколько хрупок сектор ИИ, который так потрясен выпуском одной-единственной модели ИИ.

#nvidia #сша #технологии #искусственный интеллект #чипы #акции #openai #трамп #deepseek
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