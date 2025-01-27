Глава итальянского космического агентства ASI заявил, что потенциальное использование сети Starlink для правительственной связи не будет представлять угрозы безопасности стране.

Италия может сблизиться с Соединенными Штатами и отдалиться от Европейского союза. Это связано с продолжающимся обсуждением потенциального контракта на предоставление компанией SpaceX защищенных телекоммуникационных услуг правительству Италии.

Фото: НАСА

История потенциального сотрудничества Италии с компанией Илона Маска началась в начале января этого года, когда в интернете появились слухи о подписанном соглашении о предоставлении защищенных телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой группировки Starlink. Стоимость контракта оценивалась в 1,5 млрд долларов.

Италии не потребовалось много времени, чтобы опровергнуть сообщения СМИ о подписании пятилетнего контракта. С помощью спутниковой группировки Starlink компания SpaceX будет предоставлять услуги связи итальянской армии в Средиземноморском регионе, а также запускать так называемые спутниковые услуги для прямого подключения к сотовым сетям в Италии. Подобные решения необходимо использовать в кризисных ситуациях, например, при террористических атаках или стихийных бедствиях.

Эта новость вызвала критику в Италии и предположения, что соглашение уже подписано. Представители оппозиции обвинили правительство в «продаже» страны Маску.

Лидер левоцентристской Демократической партии Элли Шляйн заявила:

«Если 1,5 млрд долларов итальянских налогоплательщиков для спутников миллиардера для нашей страны — это цена, которую нам придется заплатить за дружбу Мелони с Маском, то мы на это не согласны».

Согласно последним данным, Италия не полностью отказалась от возможности более тесного сотрудничества с Илоном Маском. Президент Итальянского космического агентства ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Теодоро Валенте прокомментировал ситуацию, заявив, что эти услуги не будут представлять угрозы безопасности страны.

«Все компоненты безопасности будут принадлежать отечественным компаниям, на что также указывали и другие эксперты», — заявил представитель ASI в интервью The Washington Times.

Однако эти утверждения не в полной мере убедили общественность. Возможность политических последствий в Европе также под вопросом. Италия считается ключевым участником проекта IRIS², цель которого — предоставить правительствам Европейского Союза безопасную и устойчивую инфраструктуру связи.

Текущие планы предусматривают, что спутниковая сеть будет состоять из 290 аппаратов, которые будут развернуты на различных орбитах, а также наземной инфраструктуры. Первоначально услуги будут ориентированы в первую очередь на правительства, но со временем они будут также предназначены для коммерческих целей. Полностью сеть должна быть введена в эксплуатацию в 2030–2031 годах.

«Переговоры длились слишком долго». — сказал глава ASI Валенте в интервью агентству Reuters.

Италия была вынуждена искать альтернативы, но, по словам главы ASI, потенциальное использование Starlink не скажется на реализации проекта IRIS².