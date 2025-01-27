В настоящее время робот используется в Англии и, среди прочего, призван помогать в тушении пожаров на промышленных объектах.

В пожарно-спасательной службе графства Кент (KFRS) появился новый член команды: робот. Он призван помочь в тушении сложных и опасных пожаров и тем самым гарантировать безопасность пожарных.

Робот тушит пожары в Великобритании. Фото: Пожарно-спасательная служба Кента (KFRS)

Робот оснащен встроенной камерой с функциями тепловидения. Это решение позволяет пожарным определить, где пожар особенно сильный и где образуется дым. Робот оснащен шлангом для подключения к воде, который может подавать 2000 литров в минуту.

Робот предназначен в первую очередь для использования при тушении пожаров на промышленных объектах. Пожары на таких объектах представляют особую опасность для людей. Голосовые команды можно подавать роботу через громкоговорители. Робот также может переносить человека на носилках.

Роботом дистанционно управляет человек; на видео показан контроллер PS5, предназначенный для этой цели.







Собранная информация о пожарной ситуации должна помочь команде лучше оценить ситуацию и действовать эффективнее.





