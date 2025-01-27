26 января прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревают в причастности к повреждению кабеля между Латвией и Швецией, сообщили в ведомстве.

Шведская береговая охрана задержала судно, подозреваемое в повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Латвией. Это очередной инцидент, затронувший критически важные объекты инфраструктуры на дне Балтийского моря.

Судно «Вежен» (Vezhen). Фото: NavBul

В воскресенье, 26 января, появилась информация о повреждении телекоммуникационного кабеля между Латвией и шведским островом Готланд. Информацию СМИ подтвердили как латвийская государственная телекоммуникационная компания, так и правительство Швеции. По данным латвийского оператора, есть основания полагать, что ущерб мог быть вызван внешними факторами.

В 23:00 по московскому времени в воскресенье прокуратура Швеции объявила в пресс-релизе, что в связи с подозрением в повреждении кабеля начато предварительное расследование по факту предполагаемого саботажа. По решению прокуратуры судно, подозреваемое в причастности к диверсии, было задержано. Шведская служба безопасности SIPO проводит собственное расследование.

Одним из подозреваемых в саботаже является сухогруз «Вежен», плавающий под флагом Мальты (принадлежит болгарскому судовладельцу). Известно, что судно вышло из Усть-Луги. В какой-то момент, проплывая мимо Готланда, корабль внезапно снизил скорость.

Итак, судно «Вежен» (Vezhen) под флагом Мальты в течение последних 24 часов своего похода следовало из порта Усть-Луги на юг через Балтийское море в сторону Дании. Судя по маршруту, указанному на сайтах мониторинга движения судов, судно «Вежен», по-видимому, действительно замедлило ход, проходя мимо Готланда. По данным шведских СМИ, в ночь на 27 января на борт сухогруза высадились сотрудники шведской береговой охраны.

«Вежен» — судно, принадлежащее болгарскому судовладельцу. Он относительно новый, потому что был построен на китайской верфи в 2022 году.

Напомним, подводный оптоволоконный кабель, пролегающий по дну Балтийского моря между западным побережьем Латвии и шведским островом Готланд, был поврежден в воскресенье утром. Правительство Латвии начало расследование по данному факту.

Зафиксированы перебои в передаче данных между латвийским городом Вентспилс и островом Готланд. Ущерб пока не оказал существенного влияния на предоставление услуг в Латвии. Дело расследуют спецслужбы, используются иные способы передачи данных, подчеркивают СМИ.

Как сообщает Латвийский центр радио и телевидения (LVRTC), кабель находится на глубине около 50 метров, а по предварительным данным, поврежденный участок находится в исключительной экономической зоне Швеции.

В связи с инцидентом премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание профильных министерств и служб. Она подчеркнула, что Рига сотрудничает с НАТО и странами региона Балтийского моря для выяснения обстоятельств инцидента.



