Новые боевые средства призваны расширить возможности этих машин по борьбе с воздушными целями, в том числе с малыми беспилотниками. Снаряды будут изготавливать в Индии.

Индийская армия хочет приобрести 30-мм программируемые боеприпасы для боевых машин пехоты БМП-2, которые можно запрограммировать на взрыв с высокой точностью до цели, над ней или внутри неё.

Фото: МО Индии

В Индии более 2000 боевых машин пехоты БМП-2. Из-за диапазона перемещения основного вооружения и скорострельности машина имеет ограниченные возможности по поражению воздушных целей. На практике БМП может поражать зависающие вертолеты и крупные низколетящие беспилотники.

Из-за отсутствия соответствующей системы управления огнем и боеприпасов с программируемым наведением невозможно эффективно поражать малоразмерные объекты, такие как многороторные беспилотные летательные аппараты. С этой целью в начале декабря индийская армия объявила тендер на закупку 30 × 165-мм программируемых боеприпасов для автоматических пушек 2А42, используемых в БМП-2.

Тендер открытый, но будет проводиться в рамках программы «Сделано в Индии». Это означает, что производство боеприпасов (или значительной части их компонентов) будет осуществляться на предприятиях индийской оружейной промышленности.

Не исключено, что придется разрабатывать боеприпасы внутри страны, поскольку подобных решений на рынке просто нет. Кроме того, необходимо будет адаптировать сами машины, доработав вооружение (в том числе добавив аппаратно-программное устройство) и систему управления огнем. Пока неизвестно, коснутся ли изменения только БМП-2, подлежащих модернизации, или им подвергнутся все находящиеся на вооружении машины.

Фото: mil.ru

БМП-2 — советская (и впоследствии российская) гусеничная плавающая боевая машина пехоты, принятая на вооружение в 1980 году для замены устаревающей БМП-1. Основное вооружение — 30-мм автоматическая пушка 2А42. Она была спаренной с универсальным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм.

На крыше башни возможно размещение пусковой установки для противотанковых управляемых ракет 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс». В качестве силовой установки используется дизельный двигатель УТД-20/3 мощностью 300 л.с., позволяющий машине разгоняться до 65 км/ч на хорошей дороге и до 45 км/ч на бездорожье. При преодолении водных преград БМП-2 развивает скорость до 7 км/ч.

Машина стоит на вооружении многих армий по всему миру, в том числе технику эксплуатируют Россия, Украина, Беларусь, Чехия, Индия, Казахстан и Финляндия.