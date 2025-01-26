Новая функция усиливает меры по защите от краж, которые Google ввела в прошлом году.

Google расширяет защиту Android-смартфонов от краж. Новая функция под названием Identity Check («Проверка личности») предназначена для защиты конфиденциальных данных от воров, которым удалось узнать даже PIN-код, используемый для разблокировки смартфона.



Эта функция работает вместе с функциями защиты от кражи, которые Google представила в прошлом году. Основная функция, которая называется Theft Detection Lock, использует искусственный интеллект для обнаружения необычных движений, когда смартфон вырывают из рук владельца, и злоумышленник пытается скрыться с ним. При таком сценарии телефон сразу же будет заблокирован.

Конечно, эта функция бесполезна, если вор уже узнал PIN-код или графический ключ разблокировки смартфона. Новая функция призвана исправить эту ситуацию. Если включена «Проверка личности», для таких конфиденциальных настроек, как изменение PIN-кодов, отключение защиты от кражи или доступ к менеджеру паролей, требуется биометрическая идентификация, например, сканирование отпечатков пальцев или лица. Это необходимо для того, чтобы вор не смог получить доступ к конфиденциальным данным на мобильном телефоне.

В настройках также можно указать, чтобы функция не запускалась в безопасных местах, например, дома. Функция находится в настройках в разделе Google >> Все сервисы >> Антивор.

По данным Google, функция проверки личности уже доступна для всех устройств Pixel с Android 15, а устройства Samsung Galaxy с One UI 7 получат эту функцию в ближайшие недели. В течение года функция будет интегрирована в другие устройства Android.