В конце января китайская компания Deep Robotics выпустила видеоролик, демонстрирующий улучшенную подвижность четвероногого робота-собаки Lynx.

Lynx — робот с четырьмя ногами, на каждой из которых прикреплено колесо. Это отличает так называемого робота-собаку от многих конкурирующих моделей, в которых вместо колес используются классические ножки.

На этой фотографии изображена еще одна собака-робот от Boston Dynamics, которая выглядит и функционирует аналогично Lynx. В отличие от этого робота, у Lynx вместо ног колеса.Изображение: Boston Dynamics Это значит, что он может передвигаться по ровной местности, блокировать колеса и передвигаться по каменистым руслам рек. Конструкция позволяет ему выполнять впечатляющие трюки, которые были запечатлены на видео.







Благодаря своим особым конечностям робот может подниматься или спускаться по лестнице с высотой ступенек до 22 сантиметров. В целом он может преодолевать препятствия высотой до 80 сантиметров — иногда даже с помощью сальто.

Во время передвижения по бездорожью робот также может переключаться между различными режимами движения. В зависимости от поверхности он самостоятельно решает, какой тип передвижения кажется ему наилучшим.

Так, Lynx мчась вниз по горнолыжному склону, может сделать сальто на сноуборде или балансировать на камне, вращаясь по кругу — и все это на одной ноге. Также робот передвигается на двух ногах по руслу реки.

По данным издания Heise, робот имеет степень защиты IP54, что должно защитить его от брызг воды. По заявлению производителя, аккумулятор работает до трех часов.

Помимо акробатического шоу, робот может выполнять и полезные задачи. Например, он подходит для спасению людей в чрезвычайных ситуациях, обнаружения пожаров или разведки в труднодоступных или опасных районах. Его также можно использовать для наблюдения.

Однако из видео не ясно, выполняет ли Lynx все трюки самостоятельно или кто-то управляет роботом с помощью пульта дистанционного управления. Ранее были случаи, когда производители обманывали таким образом участников презентации. Примером может служить Optimus от Tesla.

Помимо Boston Dynamics и его разработки Lynx, существуют и другие проекты, которые доводят мобильность таких роботов-собак до предела. Например, робот ANYMal из Швейцарской высшей технической школы Цюриха особенно хорошо поднимается по лестницам. Также всего за несколько секунд он может подняться по стене с наклоном в 90 градусов — в 232 раза быстрее других роботов.

А корейская роботизированная собака Raibo2 пробежала марафонскую дистанцию всего на одном заряде батареи. Однако роботу потребовалось в два раза больше времени, чем человеку, чтобы преодолеть 42-километровый маршрут.