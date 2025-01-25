На этой неделе бывшего президента уже не удалось найти в результатах поиска. Google винит в этом «ошибку данных».

В последние дни некоторые люди в США пытались найти в поисковике Google бывшего президента США Джо Байдена. Однако он больше не появлялся в результатах поиска.







В частности, пользователи пытались гуглить «Президенты США», «Президенты Соединенных Штатов» и «Президенты по порядку». Хотя Байден только в понедельник завершил свое четырехлетнее президентство, его больше не было в результатах поиска.

В интернете циркулирует несколько скриншотов, документирующих ситуацию. На скриншотах запечатлены многочисленные президенты США, выстроившиеся в ряд, включая действующего президента Дональда Трампа и других. Байдена среди них нет.





Один пользователь Reddit даже спросил Google: «Кто был президентом с 2020 по 2024 год?» и получил ответ «Дональд Трамп» с многочисленными фотографиями.





Журналисты американской телекомпании CNBC также попытались найти Байдена и столкнулись с той же ошибкой.





«В нашей схеме знаний была обнаружена кратковременная ошибка в данных», — объяснил представитель Google американскому новостному каналу.

В конце этой недели Google исправил ошибку в данных, и теперь бывшего президента снова можно найти в результатах поиска.

По данным CNBC, генеральный директор Google Сундар Пичаи является одним из руководителей технологических компаний, которые в настоящее время пытаются завоевать расположение Дональда Трампа. На инаугурации Трампа Пичаи стоял рядом с другими руководителями технологических компаний, такими как Илон Маск и Джефф Безос. Кроме того, сообщается, что Google внесла около миллиона долларов в фонд инаугурации Дональда Трампа в виде пожертвований.

Генеральный директор Google Пичаи (четвертый слева) в ряду других руководителей технологических компаний на инаугурации Трампа. Фото: REUTERS

Еще в ноябре Пичаи сообщил своим сотрудникам, что пользователи поисковой системы должны получать «высококачественную и надежную информацию» — независимо от того, кто будет избран.

«Google должен быть надежным источником информации для людей разного происхождения и убеждений», — заявил тогда Пичаи.

Он заверил, что Google продолжит придерживаться этого принципа и в будущем. Это не первый случай за последние месяцы, когда неверные результаты Google вызывают путаницу. Одним из примеров этого являются составленные ИИ сводки новостей.