Танк будет разработан к 2040 году.

Компании KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales в присутствии руководителей оборонных ведомств Франции и Германии подписали соглашение о разработке военной техники для замены танков Leopard 2 и Leclerc в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS). Новый танк уже называют "танком будущего"

Французский основной боевой танк Leclerc. Фото: KNDS

По плану новая система должна быть спроектирована к 2040 году. Обе стороны (Франция и Германия) заявили, что удовлетворены достигнутыми на данный момент договоренностями. Компания, ответственная за проект, будет принадлежать сторонам-контрагентам поровну, по 25% акций, с долей сотрудников в Германии и Франции (по 50% каждая). Штаб-квартира будет находиться в Кельне, Германия.

Согласно заявлению KNDS, партнеры программы MGCS удовлетворены прохождением этого этапа переговоров, что является продолжением импульса, данного правительствами Франции и Германии весной 2024 года подписанием письма о намерениях (LOI).

Это означает, что формальным подрядчиком следующего этапа программы MGCS станет специализированная компания с равными долями KNDS France (ранее Nexter), KNDS Germany (ранее KMW), Rheinmetall и Thales. Контракт будет согласован и подписан с Немецким управлением по вооружению, информационным системам и поддержке Бундесвера (BAAINBw), которое реализует программу от имени правительств Германии и Франции.

Реализация программ модернизации бронетанковых войск такими компаниями не является чем-то новым. Это уже было в случае программы Boxer (ARTEC GmbH), в которой сотрудничают KNDS Germany и немецкая и голландская компании Rheinmetall, а также Puma (PSM GmbH, совместное предприятие KNDS Germany и Rheinmetall).

Сама программа, направленная на разработку и внедрение к 2040 году семейства машин для замены танков Leopard 2 и Leclerc (поскольку это будет не просто стандартный танк), достаточно сложна, а также потребует разделения труда между несколькими участниками. Однако до того, как система MGCS выйдет на рынок, внедряющие ее компании конкурируют друг с другом, например, KNDS Germany (с танком Leopard 2A8 и последующими модификациями) и Rheinmetall (с танком KF-51 Panther) за поставку основных боевых танков.