Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Китае разработали батарею из волокон, которая получает энергию из соленой воды
Перезаряжаемые волокна из углерода и хлопка сплетены вместе и могут использоваться, среди прочего, в спасательных жилетах.

Вода и электричество, как правило, не очень хорошо сочетаются. Однако китайские исследователи разработали батарею из волокон, которая использует соленую (морскую) воду в качестве источника энергии.
Перезаряжаемые нити погружаются в морскую воду и обеспечивают питание светодиодов. Фото: ACS Applied Materials & Interfaces 
Саму батарею можно интегрировать в текстиль (изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей). Необходимые для этого нити были изготовлены из углеродных и хлопковых волокон. Затем пучки волокон покрывались электропроводящим покрытием. Катод был обработан гексацианоферратом никеля, а анод — полиамидом. Пучки волокон скручивали в нити, похожие на пряжу.

Затем катодная нить была покрыта слоем стекловолокна. Её вместе с анодной жилой обернули в нетканый материал. Он защищает катодные и анодные волокна, но позволяет проникать туда соленой воде.

Для того чтобы электродные нити стали своего рода батареей, необходимо добавить электролит, содержащий ионы. В качестве источника энергии учёные использовали морскую воду, содержащую ионы натрия, хлорида и сульфата.
Батарея может зажигать светодиоды и питать таймер. Фото: ACS Applied Materials & Interfaces 
Таким образом была создана батарея, способная выдерживать 200 циклов зарядки и разрядки без существенной потери своей первоначальной емкости и зарядной мощности. Разработанная исследователями аккумуляторная пряжа имеет емкость до 64,2 мАч на грамм.

Был создан прямоугольный кусок ткани, который замачивали в морской воде. Это позволило аккумуляторной пряже впитать электролит и таким образом зарядиться. 

Наибольший потенциал своей батареи исследователи видят в ее применении в морской технике и оборудовании. Например, батарею можно использовать для подсветки спасательных жилетов, рыболовных сетей или тросов для буев. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

#технологии #китай #энергетика #энергия #батарея #волокна
Источник: eurekalert.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
2
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
4
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
2
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
6
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
1
Жители США из-за экономии и медленного устаревания телефонов стали чаще покупать старые iPhone
+
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
9
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Следующим ремейком от Capcom будет Resident Evil 0
+
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+
В России создали новые дроны "Касатка" и "Микроб" с функциями ИИ и ретрансляции сигнала на 50 км
+
Xiaomi стала лидером на рынке флагманов, продав более 2 миллионов смартфонов Xiaomi 15
1
Apple Intelligence будет включена по умолчанию на всех совместимых iPhone, начиная с iOS 18.3
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Самый древний и старый живой организм на Земле на грани исчезновения из-за деятельности человека
1
Китай установил новый рекорд в удержании высокотемпературной плазмы в термоядерном реакторе
+
Innocn представила 49-дюймовый изогнутый 5K OLED монитор с частотой обновления 144 Гц
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
3
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
10
В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
2
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
54
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
20
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
2
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
+

Сейчас обсуждают

DiLouk
16:09
Когда уходишь из России и Беларуси, но поставляешь смартфоны одновременно со всем миром и рекламируешь их из каждого утюга.
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
Predalien
16:08
Почему третий, ты мне про свой фетш с бойскаутами уже 23 раз втираешь. И давно у тебя тяга к бойскаутам?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
16:07
Я признаю, что ты глуп и ограничен. 3-й раз один и тот же заход. =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Predalien
16:06
Я признаю одну очевидную вещь, бойскауты твой фетиш, передергиваешь на них?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Langust Sektant
16:05
Главное эту дорогу что бы строила сами инвесторы, а не выделяли правительству Кавказа, иначе шиш, а не дорога. И вообще в России лучше самим инвесторам руководить проектом, а именно проверять этапы в...
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
OgoGoLog
16:04
Ты ассоциируешься у меня с глупым человеком, не умеющим признавать очевидные вещи. В твоём случае признать, что докопался до скаутов - начало "спасения" =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Bernigan
16:04
Такой позор, 2080 на Авито за 20к продают, видимо люди даже за эти деньги не хотят мириться с кривыми драйверами и выбирают качество, а не количество, ну с ДЛСС то точно во всё поиграть можно будет, и...
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
ebatorуа
16:03
я четверть жизни жил в СССР,а всё остальное в России.80-е класс,90-е мрак,нулевые отличное время было.
РФ не удивили заявления Трампа о новых санкциях в случае отказа от соглашения по Украине
Predalien
16:02
Вот и хорошо. А зачем ты докопался до меня, я у тебя ассоциируюсь со школьником?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
16:01
Я изначально был здоров, я могу признать это в любое время. А вот твоя ограниченность не даёт тебе написать 4 простых слова "я докопался до скаутов". Лечением этого мы сейчас и заняты =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем