Электростанция будет круглосуточно поставлять электроэнергию с помощью системы хранения. Станция обеспечит электроэнергией 400 000 домохозяйств.

В Объединенных Арабских Эмиратах построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Ожидается, что мощность солнечной энергии составит 5,2 гигаватт, а емкость накопителя — 19 гигаватт-часов.







С помощью системы хранения электростанция сможет круглосуточно поставлять 1 гигаватт электроэнергии. Ожидается, что новая электростанция будет обеспечивать электроэнергией от 350 000 до 400 000 домохозяйств. Это существенный прорыв при сравнении с планируемой солнечной электростанцией Al Dhafra на юге Абу-Даби. Ожидается, что станция мощностью 2 ГВт сможет обеспечить электроэнергией 160 000 домохозяйств.

Проект был анонсирован министром энергетики и передовых технологий Султаном Аль-Джабером. Проект реализуется государственной энергетической компанией Masdar совместно с Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Ожидается, что расходы составят эквивалент 6 млрд долларов, сообщает Reuters.

Предприятие площадью более 90 квадратных километров будет построено совместно с компаниями Larsen & Toubro и Powerchina. Точное местоположение объекта пока неизвестно, упоминается лишь «пустыня Абу-Даби». Поставщиками фотоэлектрических панелей выступят компании Jinok Solar и JA Solar. Система хранения аккумуляторных батарей (BESS) будет поставляться CATL. Начало эксплуатации запланировано на 2027 год.

Стоит отметить, что крупнейшая солнечная электростанция в Китае площадью 200 000 гектаров вырабатывает 5 гигаватт (ГВт) электроэнергии в год. Солнечная электростанция начала работу летом в пустынной местности на северо-западе Синьцзяна.

Ожидается, что электростанция, расположенная недалеко от региональной столицы Урумчи, скоро будет вырабатывать около 6,09 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Этого было бы достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией тихоокеанское островное государство Папуа-Новая Гвинея в течение года.

Два крупнейших действующих на сегодняшний день солнечных парка также расположены в Западном Китае: проект солнечной электростанции в пустыне Нинся-Тенгели компании Longyuan Power Group и солнечный комплекс Голмуд-Вутумэйрен компании China Lüfa Qinghai New Energy имеют мощность по три гигаватта каждый.