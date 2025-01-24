Дональд Трамп подписал в четверг, 23 января, свой первый указ в области криптовалют. Рынок криптовалют не впечатлён новым регулировнаием.

Новый президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 23 января, свой первый указ в области криптовалют. Указ под названием «Укрепление американского лидерства в области цифровых финансовых технологий» (биткоин и криптовалюты не упоминаются по отдельности) имеет главной целью создание президентской рабочей группы по цифровым активам и закладывает основу для нескольких ключевых инициатив, которые в совокупности будут способствовать развитию криптоиндустрии. в США.





Технологический инвестор и друг Маска Дэвид Сакс, которого Трамп назвал «царем криптовалют и искусственного интеллекта», присутствовал при подписании указа в Овальном кабинете.





Ключевые пункты регламента:

Продвижение стейблкоинов, обеспеченных долларом

Рассмотрение вопроса о создании «стратегического национального резерва цифровых активов»

Запрет на государственные цифровые центральные валюты (CBDC) в США – проект «цифрового доллара» мёртв

Защита прав американских компаний и граждан в криптосекторе

Сохранение возможности самостоятельного хранения кошельков, а значит, и независимости потребителей от централизованных бирж

В рабочую группу из 20 человек войдут представители различных органов власти, а также лидеры криптоиндустрии. Группа выполняет консультативную функцию для президента и конгресса.

Примечательно, что в постановлении биткоин не упоминается напрямую, хотя Трамп во время предвыборной кампании обещал создать национальный биткоин-резерв. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Сената.

В любом случае рабочая группа должна будет провести обзор существующих нормативных актов в течение 30–60 дней, а затем в течение 180 дней подготовить отчет с предложениями по регулированию. Это означает, что примерно через шесть месяцев появятся новые предложения по криптовалютному законодательству для США. В конце июля станет ясно, что на самом деле будут реализовывать США в отношении криптоактивов.

Ожидаются дальнейшие меры регулирования, включая возможную отмену спорного правила SAB 121, запрещающего банкам США хранить криптовалюты. Также обсуждается реформа правил SEC для криптовалютных бирж.

Новая администрация уже предприняла первые шаги по переориентации регулирования криптовалют: на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) создала новую целевую группу по криптовалютам во главе с дружественным к отрасли комиссаром Хестер Пирс для разработки «разумной нормативной базы».

В целом можно сказать, что Дональд Трамп, его семья и связанные с ним компании напрямую заинтересованы в процветании криптоактивов. Дональд и его жена Мелания запустили собственные мемкоины незадолго до его вступления в должность, а также есть World Liberty Financial — компания, связанная с семьей Трампа, которая хочет работать со стейблкоинами в секторе DeFi.

Криптовалютный рынок отреагировал на «указ» Трампа довольно осторожно. Биткоин ненадолго подскочил выше $106 000, но затем к утру пятницы упал до уровня ниже $105 000. Индекс страха и жадности в настоящее время составляет около 61 пункта, при этом большинство альткоинов немного падают.