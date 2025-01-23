Управляющая компания Blackrock с начала 2024 года играет важную роль в криптовалютном бизнесе, запускив спотовые биткоин-ETF. Однако генеральный директор Ларри Финк теперь называет биткоин валютой страха.

Всего через две недели после запуска своего первого спотового биткоин-ETF (зима 2024 года) компания Blackrock смогла получить финансовый приток в размере двух миллиардов долларов. С тех пор цена биткоина выросла более чем вдвое — безусловно, выгодное решение для управляющего активами.

Генеральный директор Blackrock Ларри Финк. Изображение: BlackRock

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в 2025 году генеральный директор Blackrock Ларри Финк назвал криптовалюты, такие как биткоин, «валютами страха». Но для него это, по-видимому, не является чем-то негативным.

Напротив, по мнению Финка, растущая глобальная неопределенность, которая, безусловно, не уменьшится с приходом в Белый дом Дональда Трампа, может привести к росту цен на криптовалюты. Согласно теории Финка, люди будут вкладывать свои деньги в биткоин как в «надежное убежище» в нестабильные времена.

По словам Финка, цена биткоина, которая в настоящее время составляет чуть более 100 000 долларов, может вырасти до 700 000 долларов, если люди будут инвестировать в BTC из вышеизложенных соображений. Тот факт, что потенциальный успех биткоина основан на страхе, его «устраивает», как цитирует генерального директора Blackrock издание Gizmodo.

Финк хочет сказать, что для него биткоин, по-видимому, взял на себя роль золота как безопасного убежища для инвестиций во времена кризиса. Однако эта оценка является спорной.

Совсем недавно было показано, что биткоин — в рамках своего четырехлетнего цикла халвинга — больше коррелирует с динамикой акций технологических компаний, чем с золотом. Таким образом, помимо шумихи вокруг победы Трампа на выборах, цены на криптовалюты в последние месяцы в большей степени определялись возможными и фактическими решениями Федеральной резервной системы США относительно снижения процентных ставок.

Более низкие процентные ставки означают, что инвесторы, которые менее склонны к риску, больше не оставляют свои деньги на сберегательных счетах, а вместо этого ищут более рискованные инвестиционные возможности, такие как акции технологических компаний или криптовалюты. Однако в периоды политической или экономической нестабильности золото и государственные облигации становятся приоритетными.

Финк, с другой стороны, по-видимому, уверен в потенциале биткоина:

«Если вы боитесь девальвации своей валюты или опасаетесь за экономическую или политическую стабильность своей страны, у вас может быть международный финансовый инструмент под названием биткоин, который преодолеет эти препятствия».

По словам Финка, он «ярый сторонник использования этого инструмента».