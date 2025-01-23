Прогнозы предполагают быстрое распространение электромобилей Xiaomi в ближайшие годы.

В декабре 2024 года Xiaomi SU7 впервые обогнал Tesla Model 3 по продажам в Китае. Электрический седан появился на рынке в апреле 2024 года и особенно привлекателен благодаря своей более низкой цене.

Xiaomi SU7. Изображение: Xiaomi

Самая дешевая версия Xiaomi SU7 в Китае стоит 215 900 юаней ($29 600). Самая дешевая Tesla Model 3 в декабре стоила 231 000 юаней ($31 700), но теперь цена выросла как минимум до 235 500 юаней ($32 300).

С показателем в 25 815 проданных автомобилей внедорожник Xiaomi занимает четвертое место в рейтинге продаж в Китае. Первым об этом сообщил портал Cnevpost. Tesla находится на 5-м месте с показателем 21 046 продаж.

Изображение: Cnevpost

Model 3 — единственный электромобиль в рейтинге продаж, который не производится в Китае. Первое место с большим отрывом занимает BYD Seagull (48 754 транспортных средств), за ним следует Hongguang Mini EV (37 747 транспортных средств), а на третьем месте — Wuling Binguo (30 757 транспортных средств).

Инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил свои ожидания относительно продаж электромобилей Xiaomi. По прогнозу, в 2025 году Xiaomi может продать 350 000 единиц. К 2026 году число проданных транспортных средств должно составить уже 655 000.

В 2024 году было продано более 135 000 SU7. Как заявил генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, компания ожидает, что в 2025 году объем продаж составит 300 000 экземпляров, пишет Cnevpost. Ожидается, что второй автомобиль, Xiaomi YU7, поступит в продажу летом.

На данный момент нет информации о том, будут ли автомобили Xiaomi запущены в продажу в Европе и когда именно. Однако следует ожидать корректировки цен.