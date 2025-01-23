Для пользователей iOS компания Anthropic запустила специальный виджет, который позволяет отображать и использовать ИИ-бота Claude непосредственно на главном экране, экране блокировки или в представлении «Сегодня».

ИИ-бот Claude от Anthropic конкурирует с ChatGPT, Google Gemini и Copilot. Claude стал для многих пользователей основным инструментом для приложений ИИ в повседневных ситуациях. Бот основан на одноименном семействе моделей ИИ, для которого в 2024 году компания представила новые версии Claude 3 — Haiku, Sonnet и Opus. Благодаря высокопроизводительному варианту Claude 3.5 Haiku и непрерывной оптимизации модели, Claude может даже управлять компьютером в качестве ИИ-агента и автономно выполнять начальные задачи в браузере.

Смартфон на базе iOS с виджетом Claude на главном экране, демонстрирующим быстрый доступ к функциям ИИ, таким как чат и анализ изображений. Изображение: gguy

Claude также предлагает поддержку в различных задачах, таких как сбор информации в чате, анализ фотографий или возможность диктовки для преобразования речи в текст. В будущем пользователи iOS смогут запускать именно такие приложения еще проще. Это обеспечивается новым виджетом, который наглядно отображает бота на смартфонах.

Теперь можно найти важное обновление приложения Claude в App Store. Есть виджет для главного экрана, экрана блокировки и представлении «Сегодня» от Apple. Компания поясняет:

"С помощью виджета вы можете быстро создать новый чат, проанализировать фотографию с Claude или открыть Claude в режиме диктовки".

Об обновлении сообщили, в частности, исследовательская группа приложения Testingcatalog и технический эксперт Крис Мессина.

Благодаря виджету можно получить доступ к Claude непосредственно из указанных областей и использовать быстрые действия, например, чтобы в кратчайшие сроки начать чат с Claude, проанализировать только что сделанную фотографию или записать длинное сообщение и преобразовать в электронное письмо или публикацию. Виджет iOS для Claude похож на аналогичные варианты от Google, Microsoft Copilot и Perplexity. Если использовать приложение iOS, то можно получить доступ к виджету после обновления.

Anthropic также представила оптимизированную функцию обмена данными для Claude. Теперь это решение позволяет пользователям обмениваться контентом с ещё большим количеством типов файлов. Обратная связь теперь включена в приложении по умолчанию, но ее можно отключить вручную.

За последние несколько недель любой пользователь также смог предоставить ИИ-боту индивидуальные стили ответов — краткий, пояснительный и формальный — и визуально подготовить данные или даже написать код.