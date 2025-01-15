В соответствии с ситуацией в мире пользователям предоставляются новые способы выражения своих чувств в графических изображениях.

Лицо с темными кругами под глазами, засохшее дерево, отпечаток пальца и свекла: эти и другие эмодзи вскоре можно будет использовать в сервисах обмена сообщениями. В первом квартале нового года снова появятся новые эмодзи, о чем сообщил Консорциум Unicode, устанавливающий международный стандарт кодирования символов.

Источник изображения: Unicode

Индустрия следит за новыми разработками в этой области, поэтому символы, опубликованные в Unicode, вскоре можно будет увидеть на многих мобильных телефонах.

Осенью 2024 года Unicode уже анонсировал новые эмодзи на начало 2025 года. Однако, согласно информации, они не появятся на смартфонах и планшетах до весны 2025 года. Точные сроки зависят от того, когда производитель устройства выпустит обновление. Новые символы включают отпечаток пальца, свеклу и брызги краски.

Также присутствуют расстроенное лицо с темными кругами под глазами и дерево без листьев. Было отмечено, что последний символ призван привлечь внимание к засухам, вызванным изменением климата.

«Изменение климата, экологический коллапс и продолжительные засухи из года в год становятся частью нашей повседневной жизни», — написал Брайан Байхаки, попросивший разместить этот эмодзи в стандарт Unicode.

Источник изображения: emojipedia

Все желающие могут подать заявку на включение определенных эмодзи в Unicode. Все, что требуется, — это убедительное обоснование добавления символа. Логотипы или конкретные люди не допускаются — окончательное решение о том, кто пройдет отбор, примет жюри.

Список из Unicode показывает, какие предложенные эмодзи уже опубликованы или отклонены, а какие еще могут быть представлены. Например, в этом году можно ожидать появления символа «Мохнатое существо», основанное на снежном человеке Йети.

Источник изображения: Unicode

73 процента пользователей, опрошенных Adobe, считают, что люди, использующие эмодзи, кажутся более симпатичными, забавными или крутыми. Компания опубликовала этот отчет в 2022 году. В прошлом году Adobe объявила, что 89 процентов международных пользователей считают эмодзи более удобным средством преодоления языковых барьеров.

По данным исследователей из Университета Индианы и Института Кинси в США, люди, которые чаще используют эмодзи, обладают более высоким эмоциональным интеллектом. Таким образом, эмодзи — это способ более эффективной передачи информации и общения. И то, как их используют, многое говорит о человеке.





