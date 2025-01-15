Лицо с темными кругами под глазами, засохшее дерево, отпечаток пальца и свекла: эти и другие эмодзи вскоре можно будет использовать в сервисах обмена сообщениями. В первом квартале нового года снова появятся новые эмодзи, о чем сообщил Консорциум Unicode, устанавливающий международный стандарт кодирования символов.
Индустрия следит за новыми разработками в этой области, поэтому символы, опубликованные в Unicode, вскоре можно будет увидеть на многих мобильных телефонах.
Осенью 2024 года Unicode уже анонсировал новые эмодзи на начало 2025 года. Однако, согласно информации, они не появятся на смартфонах и планшетах до весны 2025 года. Точные сроки зависят от того, когда производитель устройства выпустит обновление. Новые символы включают отпечаток пальца, свеклу и брызги краски.
Также присутствуют расстроенное лицо с темными кругами под глазами и дерево без листьев. Было отмечено, что последний символ призван привлечь внимание к засухам, вызванным изменением климата.
«Изменение климата, экологический коллапс и продолжительные засухи из года в год становятся частью нашей повседневной жизни», — написал Брайан Байхаки, попросивший разместить этот эмодзи в стандарт Unicode.
Все желающие могут подать заявку на включение определенных эмодзи в Unicode. Все, что требуется, — это убедительное обоснование добавления символа. Логотипы или конкретные люди не допускаются — окончательное решение о том, кто пройдет отбор, примет жюри.
Список из Unicode показывает, какие предложенные эмодзи уже опубликованы или отклонены, а какие еще могут быть представлены. Например, в этом году можно ожидать появления символа «Мохнатое существо», основанное на снежном человеке Йети.
73 процента пользователей, опрошенных Adobe, считают, что люди, использующие эмодзи, кажутся более симпатичными, забавными или крутыми. Компания опубликовала этот отчет в 2022 году. В прошлом году Adobe объявила, что 89 процентов международных пользователей считают эмодзи более удобным средством преодоления языковых барьеров.
По данным исследователей из Университета Индианы и Института Кинси в США, люди, которые чаще используют эмодзи, обладают более высоким эмоциональным интеллектом. Таким образом, эмодзи — это способ более эффективной передачи информации и общения. И то, как их используют, многое говорит о человеке.