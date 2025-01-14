Речь идёт о пяти поддонах боеприпасов, содержащих 240 мин ТМ-62М весом около 10 кг каждая.

7 июля на склад боеприпасов польской армии в Мостах (западная Польша) должно было поступить около 1000 тонн противотанковых мин, доставленных по железной дороге из города Хайнувка (восточная Польша). Однако все пошло не так, как планировалось: один из вагонов, по-видимому, не был полностью разгружен по прибытии в пункт назначения.

ТМ-62М — противотанковая мина

Поезд, которым управляла компания PKP Cargo, выехал из Мостов. В упомянутом забытом вагоне было пять поддонов боеприпасов, содержащих 240 мин ТМ-62М весом около 10 кг каждая.

Несомненно, опасаясь сурового наказания, виновные в этой оплошности попытались замять дело. Пять поддонов, о которых идет речь, были, наконец, случайно найдены сотрудником PKP Cargo на складе IKEA десять дней спустя. Затем началось расследование, которое было поручено военной полиции.

9 января заместитель окружного прокурора по военным делам Познаньской окружной прокуратуры полковник Бартош Оконевски подтвердил, что в деле замешаны четверо военнослужащих — трое из Мостовского депо и один из Хайнувского депо, и что им предстоит ответить за свою халатность в суде. Если они не признают свою вину, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тот же день генерал Артур Кемпчиньский был уволен с должности начальника Инспекции поддержки вооруженных сил. Его увольнение было подтверждено министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем 12 января.

По данным новостного сайта Onet, которому сообщили об исчезновении 240 противотанковых мин, генерал Кемпчинский пытался скрыть это дело. «Менеджеры по оборудованию представили поддельные документы. На бумаге все было правильно, но на практике — нет», — резюмирует он.