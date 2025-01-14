На этой неделе два частных спускаемых аппарата покинут Землю на борту одной ракеты SpaceX и направятся к спутнику Земли. Следующая миссия стартует в феврале.

В этом году Луна привлекает больше внимания со стороны ученых и, прежде всего, частного космического сектора, чем когда-либо в истории.



В то время как НАСА работает над тем, чтобы доставить людей на Луну в рамках программы «Артемида» и создать там базу, многочисленные частные компании в этом году запускают собственные посадочные модули на спутник Земли.

Как сообщает Space.com, на этой неделе на борту ракеты SpaceX Falcon 9 будут запущены два частных лунных модуля для выполнения совершенно разных лунных миссий.

Шестидневное окно запуска ракеты начинается в среду, 15 января, в 9:11 утра (по московскому времени) в Космическом центре Кеннеди в американском штате Флорида. Цель — отправить два частных лунных модуля Blue Ghost и Resilience к спутнику Земли.

Blue Ghost летит на Луну по заказу компании Firefly в рамках миссии «Ghost Riders in the Sky». Космический корабль будет вращаться вокруг Земли в течение 25 дней, а затем с помощью двигателя вылетит в сторону Луны.

Затем Blue Ghost проведет еще 16 дней на лунной орбите, прежде чем приземлится на лунную поверхность в так называемом Море Кризисов (Mare Crisium).

Там посадочный модуль будет собирать исследовательские данные в течение 60 дней и использовать последний заряд батареи, чтобы сфотографировать закат на Луне, прежде чем аккумулятор разрядится через пять часов после наступления темноты.

Resilience покинет ракету Falcon 9 в другое время и пролетит значительно дольше, чем Blue Ghost, по совершенно другой траектории. Посадочный модуль достигнет поверхности Луны не раньше, чем через четыре-пять месяцев после отправления.

Аппарат полетит по заказу японской компании ISpace в рамках второй попытки высадки на Луну. Эта миссия реализуется в рамках программы Hakuto-R, которая является подготовкой к пилотируемой миссии на спутник Земли.

Миссия Hakuto-R-1 потерпела неудачу в апреле 2023 года из-за неисправности высотомера и закончилась падением посадочного модуля на поверхность Луны. На этот раз все должно сработать благодаря улучшенному программному и аппаратному обеспечению.

Resilience — если на этот раз все пройдет гладко — сбросит на Луну миниатюрный луноход Tenacious, который будет собирать лунную пыль по поручению НАСА.

Эти два посадочных модуля будут далеко не единственными, которым в этом году предстоит достичь Луны. Следующий запуск состоится в феврале: компания Intuitive Machines, уже осуществившая успешную высадку на Луну, отправит посадочный модуль на спутник Земли.

На борту космического корабля будет находиться научное оборудование НАСА, и его основная задача — бурение скважин для добычи замерзшей воды, что является важной подготовкой к строительству лунной базы, где люди смогут выживать в течение длительного периода времени.