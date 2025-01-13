"Энергетический голод" центров обработки данных, вызванный бумом искусственного интеллекта, можно удовлетворить за счет малых модульных реакторов под землей.

Компания Deep Fission размещает ядерные реакторы на глубине 1600 метров под землей, чтобы сделать их более дешевыми и безопасными. Компания заключила стратегическое партнерство с инфраструктурной компанией Endeavour. Цель состоит в том, чтобы ускорить поставку недорогой ядерной энергии для энергоемких отраслей, особенно центров обработки данных. Компания пишет об этом в январском пресс-релизе.







В результате сотрудничества будет поставляться 2 гигаватта ядерной энергии для глобальной сети центров обработки данных Endeavour. Первые реакторы планируется ввести в эксплуатацию уже в 2029 году. Согласно плану, они хотят поставлять электроэнергию без выбросов CO2 по цене 5–7 центов за кВт·ч.

По оценкам американского инвестиционного банка Lazard, представленным в недавнем отчете, это составляет менее половины стоимости за кВт·ч, которые поставляют новые АЭС. В рамках сделки Endeavour инвестировала в Deep Fission. Однако информация об объеме финансирования отсутствует.

Инновационная технология Deep Fission основана на размещении малых модульных реакторов (ММР или Small Modular Reactors - SMR) в скважинах глубиной 1,6 км. Компания уже получила более 40 патентов на эту разработку. На практике реакторы просто опускались в скважины с помощью тросов.

Сами реакторы представляют собой обычные реакторы с водой под давлением. Этот тип реактора наиболее часто используется на атомных электростанциях по всему миру. Но их используют и атомные подводные лодки. Парогенератор, соединенный с реактором, преобразует тепло в пар, который подается на поверхность во время глубокого деления. Там турбина вырабатывает электроэнергию.



Поскольку реактор расположен глубоко под землей, он защищен от торнадо и атак потенциального противника. Это значит, что нет необходимости возводить дорогие толстые стены. Недостатком конструкции, конечно, является необходимость ее транспортировки на поверхность для проведения работ по техническому обслуживанию. Однако это должно занять всего «один-два часа». Компания Deep Fission пока не получила лицензию от Агентства по ядерному регулированию. Процесс был начат в марте прошлого года.



В США Закон об ускорении внедрения технологий для чистой энергии (ADVANCE Act) призван обеспечить ускорение процесса одобрения ММР и других передовых ядерных технологий в США. Закон призван сократить время и стоимость вывода продукта на рынок. Это, безусловно, может сыграть на руку Deep Fission, учитывая их амбициозный график.



В настоящее время ядерная энергия приобретает все большее значение как источник питания для центров обработки данных, особенно в США. Это в основном связано с ростом спроса на энергию, вызванным бумом ИИ. Атомные электростанции обеспечивают постоянную базовую мощность, что важно для круглосуточной работы центров обработки данных. Google планирует использовать малые модульные реакторы с 2030 года для выработки электроэнергии для центров обработки данных.



Компания Microsoft возобновляет работу выведенной из эксплуатации АЭС Три-Майл-Айленд для производства электроэнергии для центров обработки данных, начиная с 2027 года. Компания Amazon приобрела центр обработки данных, работающий на базе атомной электростанции Саскуэханна.