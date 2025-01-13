Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Подземные ядерные реакторы могут обеспечить электроэнергией центры обработки данных
"Энергетический голод" центров обработки данных, вызванный бумом искусственного интеллекта, можно удовлетворить за счет малых модульных реакторов под землей.

Компания Deep Fission размещает ядерные реакторы на глубине 1600 метров под землей, чтобы сделать их более дешевыми и безопасными. Компания заключила стратегическое партнерство с инфраструктурной компанией Endeavour. Цель состоит в том, чтобы ускорить поставку недорогой ядерной энергии для энергоемких отраслей, особенно центров обработки данных. Компания пишет об этом в январском пресс-релизе.


В результате сотрудничества будет поставляться 2 гигаватта ядерной энергии для глобальной сети центров обработки данных Endeavour. Первые реакторы планируется ввести в эксплуатацию уже в 2029 году. Согласно плану, они хотят поставлять электроэнергию без выбросов CO2 по цене 5–7 центов за кВт·ч. 

По оценкам американского инвестиционного банка Lazard, представленным в недавнем отчете, это составляет менее половины стоимости за кВт·ч, которые поставляют новые АЭС. В рамках сделки Endeavour инвестировала в Deep Fission. Однако информация об объеме финансирования отсутствует. 

Инновационная технология Deep Fission основана на размещении малых модульных реакторов (ММР или Small Modular Reactors - SMR) в скважинах глубиной 1,6 км. Компания уже получила более 40 патентов на эту разработку. На практике реакторы просто опускались в скважины с помощью тросов.

Сами реакторы представляют собой обычные реакторы с водой под давлением. Этот тип реактора наиболее часто используется на атомных электростанциях по всему миру. Но их используют и атомные подводные лодки. Парогенератор, соединенный с реактором, преобразует тепло в пар, который подается на поверхность во время глубокого деления. Там турбина вырабатывает электроэнергию.

Поскольку реактор расположен глубоко под землей, он защищен от торнадо и атак потенциального противника. Это значит, что нет необходимости возводить дорогие толстые стены. Недостатком конструкции, конечно, является необходимость ее транспортировки на поверхность для проведения работ по техническому обслуживанию. Однако это должно занять всего «один-два часа». Компания Deep Fission пока не получила лицензию от Агентства по ядерному регулированию. Процесс был начат в марте прошлого года.

В США Закон об ускорении внедрения технологий для чистой энергии (ADVANCE Act) призван обеспечить ускорение процесса одобрения ММР и других передовых ядерных технологий в США. Закон призван сократить время и стоимость вывода продукта на рынок. Это, безусловно, может сыграть на руку Deep Fission, учитывая их амбициозный график.

В настоящее время ядерная энергия приобретает все большее значение как источник питания для центров обработки данных, особенно в США. Это в основном связано с ростом спроса на энергию, вызванным бумом ИИ. Атомные электростанции обеспечивают постоянную базовую мощность, что важно для круглосуточной работы центров обработки данных. Google планирует использовать малые модульные реакторы с 2030 года для выработки электроэнергии для центров обработки данных.

Компания Microsoft возобновляет работу выведенной из эксплуатации АЭС Три-Майл-Айленд для производства электроэнергии для центров обработки данных, начиная с 2027 года. Компания Amazon приобрела центр обработки данных, работающий на базе атомной электростанции Саскуэханна.

#технологии #искусственный интеллект #энергетика #ядерная энергетика #центры обработки данных #малые модульные реакторы #ммр
Источник: deepfission.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
5
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
1
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
6
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
2
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
12
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
ВС РФ выходят к дороге Т0515, соединяющей Константинополь и Покровск
+
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
1
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
3
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
8
XFX показала 4-х слотовую Radeon RX 9070, оснащенную тремя 8-контактными разъемами питания
11
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+
DGAMPA Франции поручил спроектировать и построить патрульное парусное судно
+
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
178
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
20
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
18
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
29
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
36
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
6
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
+

Сейчас обсуждают

Артём Некрасов
12:47
Это в каком таком месте плашки продают за 4к? А то я норм плашки на 16гб 6000 вижу только от 6к минимум.
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
swr5
12:47
Рактор надо чем-то охлаждать, а чем глубже под землю тем это более проблематично.
Xiaomi MIX Flip 2 будет оснащëн Snapdragon 8 Elite+, беспроводной зарядкой и защитой уровня IPX8
iRome0
12:46
иксбокс? DDD
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
iRome0
12:45
"Самый дешёвый SSD на рынке отлично справится с задачей." Юморист. После таких слов компетенция автора в цифровых технологиях бьётся головой об пол в поисках дна. А его нет. По традиции - кол
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
iRome0
12:43
О, очередной опус от васютки про хбоксфсё. Кол
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
OgoGoLog
12:41
А адепты бесконечного апгрейда сразу за пивом бегут, когда денег на железку не хватает?
DLC к Assassin's Creed Shadows называется Claws of Awaji и принесет 10 часов нового контента
Александр Ломакин
12:41
Ругательства и оскорбления не наш путь;)
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
iRome0
12:40
Заголовок и статья из разных миров. Васенька опять с нейросетями играется. Доиграется. Кол
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
swr5
12:34
Если бы RDNA 4 не имела прироста производительности по сравнению с RDNA 3, слухи все эти были бы правдоподобными, но RDNA 4 будет иметь значительно более высокую тактовую частоту до 3,1 ггц. Тем боле...
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Денис Попов
12:34
символично вообще. в начале нулевых также было 5000е нвидии против 9000х атишек
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем