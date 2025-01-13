Космическая компания SpaceX объявила о запланированных экспериментах, а также о дате запуска следующего испытательного полета.

Каждый раз, когда в космос запускается самая большая в мире ракета, к этому событию приковано всё внимание СМИ. В ближайшее время состоится следующий полет 120-метровой ракета Starship. Она уже собрана и готова к запуску на стартовой площадке.

Фото: SpaceX

Для седьмого по счету полета SpaceX снова запланировала несколько экспериментов. Например, впервые в истории стартует Starship с грузом на борту.

Когда 14 января в час ночи (по московскому времени) гигантская ракета запустит 33 своих двигателя Raptor, в грузовом отсеке верхней ступени будет находиться 10 имитаторов спутников Starlink. Это копии спутников Starlink, которые по размеру и весу соответствуют реальным аппаратам.

Затем эти симуляторы будут развернуты в космосе, как пишет SpaceX на своем сайте. Целью проекта является проверка возможности вывода спутников на орбиту. Однако копии Starlink не будут отправлены на орбиту. Они пройдут по траектории верхней ступени ракеты и приземлятся в Индийском океане.

С помощью Starship компания SpaceX сможет выводить на орбиту значительно больше спутников за один полет. Ракета Falcon 9 этой космической компании может выводить на низкую околоземную орбиту до 23 тонн, Falcon Heavy — до 64 тонн. Для Starship компания SpaceX выводит нагрузку на низкую околоземную орбиту весом до 150 тонн.

После того как сверхтяжелый ускоритель выведет верхнюю ступень ракеты на орбиту, она вернется на стартовую площадку. Если все пойдет по плану, будет предпринята еще одна попытка захватить ракету-носитель с помощью гигантского крана.

Во время пятого полета Starship этот маневр был успешно протестирован. Во время следующего испытательного полета в системах возникли незначительные неполадки, поэтому в последнюю секунду манёвр был отменен, и ускоритель приземлился в Мексиканском заливе.