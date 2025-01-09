Китайский производитель оборудования Lenovo в этом году выведет на рынок свой Thinkbook Plus Gen 6 Rollable. Устройство имеет как уникальное преимущество, так и некоторые недостатки.

На проходящей в эти дни выставке Consumer Electronics Show (CES 2025) в Лас-Вегасе компания Lenovo представила свой долгожданный ноутбук с раскладывающимся экраном. Целевую группу устройства производитель видит в профессиональном секторе, а точнее в так называемой мобильной рабочей силе, то есть людях, которые работают на ходу, используя свой ноутбук.

Lenovo Thinkbook Plus Gen 6 Rollable в разложенном состоянии. Изображение: Lenovo

На первый взгляд Thinkbook Plus Gen 6 выглядит как обычный 14-дюймовый ноутбук. Однако устройство имеет гибкий OLED-дисплей с небольшими моторчиками, встроенными в шарнир. Нажатие специальной кнопки или поднятие руки перед веб-камерой активирует эти механизмы.

Затем экран увеличивается (проще говоря, раздвигается) до 42,6 см (16,7 дюйма) с увеличенным разрешением 2000 × 2350 менее чем за 10 секунд. В нерасширенном состоянии разрешение составляет 2000 × 1600 пикселей. Размеры устройства составляют 30×23×2 сантиметра.

Используемый складной OLED-дисплей Samsung обеспечивает частоту обновления 120 Гц, яркость 400 нит и 100-процентную точность цветопередачи DCI-P3. Дополнительное пространство экрана в режиме 16,7 дюйма предназначено для отображения двух окон приложений одно над другим в формате 16:9. При возврате в 14-дюймовый режим нижнее окно перемещается под крышку клавиатуры и становится черным.

Всем, кто привык расширять свой ноутбук дополнительным экраном через выход HDMI, следует избегать нового Thinkbook. Потому что, как объяснила изданию The Verge компания Lenovo, Thinkbook для этого не предназначен. Это связано с тем, что Lenovo пришлось запрограммировать дополнительное пространство экрана в Windows как второй, так сказать, виртуальный монитор, поскольку операционная система Microsoft не предлагает интегрированной поддержки такой настройки.

У Thinkbook Plus Gen 6 Rollable весом около 1,7 кг имеется процессор Intel Core Ultra. Максимум его можно сконфигурировать с SSD емкостью один терабайт и 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5x. Lenovo полагается на Wi-Fi 7 и Bluetooth.

Установлен аккумулятор с энергоемкостью 66 Вт/ч, что типично для ноутбуков такого размера. По крайней мере, уникальный дисплей не приводит к ограничениям в этой критической области.

Thinkbook Plus Gen 6 также имеет безрамочную клавиатуру, но лишь несколько вариантов подключения. Ноутбук имеет только два порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников 3,5 мм.

Как сообщает Lenovo, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable будет доступен с августа 2025 года по ожидаемой стартовой цене почти $2900.





