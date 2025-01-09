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kosmos_news
Модернизированный преемник iPhone SE вместе с iOS 18.3 ожидается к апрелю
В новом году Apple первым делом представит две новинки. Одна из них — преемник iPhone SE. iPhone SE 4 должен появиться вместе с iOS 18.3, но не в январе

Слухи о выпуске преемника iPhone SE набирают обороты в последние несколько дней. AppleTrack впервые сообщила, что устройство может быть выпущено уже в январе. Вскоре это заявление было опровергнуто как «совершенно неверное» репортером Bloomberg Марком Гурманом, известным своим отличным взаимоотношением с источниками в Apple.
Ходят слухи, что следующий iPhone SE может быть визуально основан на iPhone 14 или 16 от Apple
По данным портала AppleTrack, который ссылается на анонимного источника, запуск следующего iPhone SE 4 (или iPhone 16E) может произойти одновременно с выпуском iOS 18.3. Предстоящее обновление программного обеспечения ожидается в январе.

По информации Гурмана, преемник iPhone SE сейчас разрабатывается на базе iOS 18.3, но это не значит, что устройство выйдет на рынок с выходом обновления. Это означает лишь то, что модель должна быть изготовлена с этой версией iOS и, следовательно, до следующего обновления iOS 18.4, которое ожидается в апреле.

iPhone SE 4 должен увидеть свет к началу апреля, что соответствует обычнм временным рамкам почти традиционного графика выпуска продуктов Apple. Так, последний iPhone SE был представлен в марте 2022 года.

Модернизация преемника iPhone SE кажется более масштабной. Ходят слухи даже, что Apple может дать ему новое наименование. Сообщается, что производитель вполне мог бы назвать устройство iPhone 16E.

Что касается переименования, то даже хорошо информированный журналист Гурман, похоже, не совсем в этом уверен, поскольку в настоящее время он называет новинку «преемником iPhone SE».

Между тем, существует более четкое представление о дизайне и функциях устройства. Дизайн должен отличаться от двух последних поколений и больше основываться на iPhone 14. Кнопка Touch ID будет удалена, и вместо нее будет использоваться распознавание лиц Face ID. Утверждается, что высвободившееся пространство позволит увеличить дисплей до 6,1 дюйма.

По имеющимся данным, преемник iPad 10 также ожидается к апрелю. Самый дешевый планшет от Apple должен появиться на рынке с iPadOS 18.3, в конечном итоге одновременно с преемником iPhone SE.
Никаких серьезных изменений у бюджетного iPad не ожидается. Должно быть только обновление процессора и оперативной памяти, чтобы оно также поддерживало Apple Intelligence. Это означает, что он должен иметь как минимум чип A17 Pro и восемь гигабайт оперативной памяти. Apple также, вероятно, увеличит базовую память с 64 до 128 гигабайт.

Между тем, новые iPhone SE и iPad 11, возможно, будут не единственными продуктами, которые Apple представит в ближайшие месяцы. Помимо прочего, также ожидаются обновленный Macbook Air с новым чипом и новый продукт для умного дома.

#apple #технологии #смартфон #техника #ios #iphone se #ос
Источник: x.com
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