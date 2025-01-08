На выставке CES 2025 компания Nvidia представила мини-ПК с собственным процессором и уменьшенным суперчипом Grace Blackwell. Дизайн Digits неслучайно напоминает системы DGX от Nvidia.

Представленный на выставке CES 2025 новый мини-ПК по размеру аналогичен Mac Mini и, по словам Nvidia, предназначен для обеспечения вычислительной мощности для приложений искусственного интеллекта для разработчиков. В качестве процессора Nvidia использует свою первую систему на кристалле под названием GB10. Это можно понимать как своего рода уменьшенный суперчип Grace Blackwell. Компьютер пока не предназначен для широкой публики.

Digits стоимостью 3000 долларов от Nvidia. Изображение: Nvidia

По данным Nvidia, чип GB10, как ожидается, будет обеспечивать вычислительную мощность в 1 петафлопс, что составляет около пяти процентов от мощности чипов GPU B200 для центров обработки данных. Чип сопровождается 128 гигабайтами «унифицированной памяти» LPDDR5X, которая может в равной степени использоваться как центральным, так и графическим процессором. Система также имеет твердотельный накопитель емкостью четыре терабайта.

Также имеются традиционные соединения, такие как WLAN, Bluetooth и USB. Кроме того, два мини-ПК можно соединить вместе с помощью сетевых адаптеров Nvidia ConnectX, что практически удвоит производительность.

Вместо 72 ядер и двух графических процессоров GB200 суперчипа Grace Blackwell GB10 имеет 20 ядер, каждое из которых состоит из десяти ядер Arm Cortex-X925 и Cortex-A725. Чип создавался компанией не в одиночку. По данным Nvidia, к его созданию привлечен разработчик чипов Mediatek. Слухи о сотрудничестве между ними ходили уже давно.

Мини-ПК Nvidia с собственной SoC. Изображение: Nvidia

Дизайн корпуса Project Digits отражает взгляд Nvidia на системы DGX. По словам производителя, разработчики должны использовать компьютер для локального создания, координации и тестирования моделей ИИ. Затем они будут переданы в системы GB200 для использования. Операционная система, используемая в ПК, — это не Windows, а ОС NVIDIA DGX на базе Linux.

С точки зрения цены мини-ПК не находится на уровне, подходящем для масс. Но и это не является намеченной целью. Для разработчиков инвестиции в 3000 долларов и более могут оказаться оправданными. Желающие смогут приобрести компьютер у Nvidia и партнеров, начиная с мая.

На вопрос издания Computerbase производитель ответил, что «пока не рассматривает» чип GB10 как точку входа в мир классических ПК. Этим заявлением производитель не исключает выхода на рынок ПК, способного конкурировать с Intel, AMD и Qualcomm.