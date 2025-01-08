Оружие основано на концепции системы Metal Storm 90-х годов. Концепция, по-видимому, получила дальнейшее развитие.

Китайские военные объявили о разработке новой скорострельной системы вооружения. Оснащенное как минимум 5 стволами оружие должно быть способно производить до 450 000 выстрелов в минуту (из одного ствола), как сообщает South China Morning Post. Сообщается, что гиперзвуковые ракеты со скоростью выше 7 Маха также могут быть перехвачены с помощью новой системы вооружения.

Прототип Meta Storm. Фото: Metal Storm Перезарядка системы с такой высокой скорострельностью представляет собой особую задачу. Китайские исследователи разработали для этого специальное решение: сменный магазин, в котором стволы, уже заряженные снарядами, располагаются в своеобразном контейнере.

Снаряды располагаются в стволе один за другим. После опустошения магазина производится их замена. Это не только увеличивает скорость заряжания, но и снижает износ, поскольку стволы постоянно заменяются.

ПВО — наиболее очевидное применение такой системы. Помимо ракет можно отразить и дроны.

Идея такой системы не нова. Такая концепция Metal Storm была первоначально предложена австралийским изобретателем Майком О'Дуайером в 1990-х годах. 36-ствольная испытательная система достигла скорострельности 1 миллион выстрелов в минуту.

В 2006 году О'Дуайер объявил, что китайская армия предложила за эту технологию 100 миллионов долларов. Эта система также заинтересовала американских военных. Тем не менее надежды не оправдались. В 2012 году компания Metal Storm обанкротилась. Технология была слишком сложной, слишком дорогой и недостаточно надежной для массового производства.

Текущие события показывают, что Пекин, похоже, продолжает инвестировать ресурсы в эту технологию. Проект осуществляют ученые Северного университета Китая под руководством Лу Сютао. Результаты исследования были опубликованы в китайских СМИ.

Однако многие детали до сих пор остаются открытыми. Например, нет информации о калибре, с которым может использоваться китайская система. В оригинальной австралийской системе Metal Storm использовались боеприпасы калибра 9 мм, а в более поздних версиях, таких как MAUL, также использовались боеприпасы большего калибра. Описанное назначение использования системы в качестве ПВО в любом случае говорит о более крупном калибре.

Хотя исследовательский отчет показывает прогресс в разработке, до сих пор неясно, будет ли и когда китайский вариант Metal Storm действительно готов к боевому применению.