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kosmos_news
Дания может построить несколько военных фрегатов для поддержки НАТО в Балтийском море
Силы обороны Дании рассматривают возможность отказа от строительства патрульных кораблей (де-факто корветов) для работы в Балтийском море. Взамен будут построены (или закуплены) более крупные единицы военной техники.

На данный момент Дания планирует приобрести 15 фрегатов и больших морских патрульных кораблей в течение следующих 20-25 лет. В будущем новые корабли заменят как фрегаты типа «Абсалон» (Absalon), так и ранее четыре старейших фрегата (официально патрульных корабля) класса «Тетис» (Thetis). В свою очередь, 5-6 патрульных катеров по своим боевым возможностям приравнены к корветам, а в мирное время выполняли функции подразделений охраны окружающей среды.

В 2023 году стартовал проект по поддержке этого парка шестью единицами типа MPV80. Это должны были быть «патрульные корабли», вооруженные противокорабельными ракетами водоизмещением 1100 тонн каждый.
Датский фрегат Niels Juel класса Iver Huitfeldt
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО заставляет датчан пересмотреть эти планы. Была идея построить вместо сторожевых кораблей 4 или 5 дополнительных океанских фрегатов, которые бы поддерживали свои и союзные силы в районе Гренландии, Северного Ледовитого океана и Северного моря.

Эта идея кажется выгодной для Дании (которая владеет Гренландией), поскольку она имеет большой, но ограниченный потенциал для защиты таких крупных водных путей. Дополнительные 4-5 единиц значительно усилили бы флот.

Сегодня в составе ВМС Дании на боевом дежурстве состоят 5 больших фрегатов. Три новейших типа Iver Huitfeldt поступили на вооружение более 10 лет назад (водоизмещением 6650 тонн каждый). Другие два корабля типа «Абсалона» имеют возраст по 20 лет и схожие размеры. Кроме того, есть 4 старых и меньших фрегата типа «Тетис» начала 1990-х годов водоизмещением 3500 тонн каждый. Помимо этих девяти морских фрегатов, Дания также располагает тремя большими арктическими патрульными кораблями класса «Кнуд Расмуссен» водоизмещением более 1700 тонн каждый.

При необходимости эти корабли могут действовать и в Балтийском море. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что у альянса есть дополнительно 7 корветов, 4 подводные лодки и 8 ракетных кораблей в этом районе.

#россия #нато #военная техника #дания #балтийское море
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