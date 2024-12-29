Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группа Noname057. Выполнение полетов не подвергалось риску. Сайты аэропортов были недоступны в течение примерно 2 часов.

Хакерская атака была осуществлена в субботу, 28 декабря, на два аэропорта итальянского финансово-экономического мегаполиса Милана. Сайт, на котором можно отслеживать взлеты и посадки, был недоступен. По данным авиакомпании аэропорта, к вечеру субботы полеты продолжают выполняться в штатном режиме.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Noname057. Согласно Википедии, это «пророссийская хакерская группировка, заявившая о себе в марте 2022 года и взявшая на себя ответственность за кибератаки».







Два аэропорта Милана — Линате и Мальпенса (официально уже несколько месяцев как аэропорт им. Сильвио Берлускони) — являются одними из самых важных узловых аэропортов Италии. К расследованию подключилось итальянское ведомство по защите от киберпреступности. В сообщении в Telegram хакерская группа назвала эту акцию «заслуженным ответом итальянским ненавистникам России».

Согласно сообщению информационного агентства ANSA, несколько других итальянских сайтов, в том числе домашняя страница Министерства иностранных дел, также пострадали от хакерских атак. Атакам также подверглись сайты некоторых местных транспортных компаний и ассоциации грузовых перевозок Federtrasporto.

Агентство кибербезопасности заявило, что действительно вполне вероятно, что за атакой могла стоять Noname057. Злоумышленники использовали метод, при котором сеть переполняется чрезвычайно высоким трафиком данных и, таким образом, парализуется. Однако неполадки были устранены менее чем за 2 часа.

Италия хочет бороться с киберпреступностью. В последнее время неоднократно сообщалось о случаях хакерских атак на важные базы данных. Полномочия национального органа по борьбе с киберпреступностью будут ужесточены.