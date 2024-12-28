Eagle S якобы «наблюдал за всеми кораблями и самолетами ВМС НАТО».

По данным анонимного источника, танкер Eagle S, который, как сообщается, повредил подводный электрический кабель между Эстонией и Финляндией, ещё несколько месяцев назад имел на борту специальное передающее и приемное оборудование. Эта техника использовалась для наблюдения за военно-морской деятельностью, сообщает специализированное издание Lloyd's List. Судно было задержано Финляндией 25 декабря.

Катер береговой охраны Финляндии на фоне танкера Eagle S. Фото: Береговая охрана Финляндии

Такой тип высокотехнологичного оборудования крайне необычен для торгового судна подобного типа. Анонимный источник, который имел отношение к судну всего 7 месяцев назад, сообщил, что оборудование наблюдения потребляло больше энергии, чем мог обеспечить генератор корабля. Из-за этого на борту корабля неоднократно случались отключения электроэнергии.

Сообщается, что помимо Eagle S, второй танкер Swiftsea Rider также был оснащен аналогичной технологией наблюдения. Оба судна принадлежат флоту из 26 старых танкеров, собственники которых неясны. Однако судоходные компании, как сообщается, связаны с Россией.

Анонимный источник связался с Lloyd's List еще в июне и предоставил не менее 60 конфиденциальных документов об Eagle S. В них корабль описывается «как имеющий многочисленные недостатки безопасности, обнаруженные во время проверки в датских водах». Они настолько серьезны, что безопасность экипажа и окружающей среды находится под угрозой.

Подробностей о шпионском оборудовании почти нет. Сообщается, что его привезли на корабль в «огромных портативных чемоданах» вместе с «множеством ноутбуков». Сообщается, что клавиатуры ноутбуков имели турецкую и русскую раскладки. Оборудование хранилось либо на мостике корабля, либо на специальной площадке. Эта площадка представляет собой самую высокую часть корабля, которая обычно находится над мостиком.

Утверждается, что все типы радиочастот были записаны с помощью передающих и приемных устройств. Сообщается, что после прибытия в российский порт оборудование было разгружено. Часть техники затем использовалась на Swiftsea Rider.