По данным Google, европейцы больше интересуются биткоином, чем жители любого другого континента. Только Сальвадор бросает вызов всем глобальным тенденциям.

Как показывают данные Google, интерес к биткоину изменился за 2024 год по сравнению с предыдущим 2023 годом. В 2023 году самый высокий объем поиска был в Сальвадоре, Нигерии, Бразилии и Нидерландах.



Интерес к крупнейшей криптовалюте преимущественно был в американских странах, тогда как африканская страна (Нигерия) заняла второе место. Две европейские страны (Нидерланды и Швейцария) замыкали пятерку лидеров.





Этот рейтинг претерпел изменения в 2024 году. Хотя Сальвадор остается на первом месте, Бразилия выпала из пятерки лидеров. Теперь в рейтинге преобладают европейские страны.

После Сальвадора, занявшего первое место, Швейцария теперь следует на втором месте. Таким образом, Швейцарская Конфедерация является авангардом европейского криптосообщества среди широкой общественности.

Столь же большой интерес наблюдается и в Нигерии. Далее следуют Нидерланды и Австрия с одинаковым рейтингом. Данные Google показывают: все больше и больше людей в Европе интересуются крупнейшей криптовалютой, которая часто представляет собой точку входа во всю криптоиндустрию.



Данные, известные как «Индекс поиска биткоина», рисуют относительную картину интересов жителей каждой страны. Важны не абсолютные поисковые запросы, а доля в общем объеме поиска.

В Сальвадоре доля поискового запроса по слову «Биткоин» является самой большой среди всех поисковых запросов, которые Google получает из этой центральноамериканской страны. Google не раскрывает, насколько велик фактический объем поиска в каждой стране.

Нигерия с населением 224 миллиона человек является страной с самым большим населением среди стран с самым высоким рейтингом. Соответственно, абсолютные поисковые запросы, скорее всего, достигают там самого высокого значения.

Биткоин был официально запрещен в Нигерии с 2021 по 2023 год. Многие жители проигнорировали запрет и просто продолжили торговать криптовалютой через P2P-биржи. В декабре 2023 года власти сняли запрет.

У Сальвадора также особые отношения с BTC. С 2021 года правительство Сальвадора приобретает биткоины. С тех пор частный бизнес обязан принимать BTC в стране. Государственные услуги и налоги также можно оплатить с помощью BTC.



