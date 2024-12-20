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Американские исследователи: Человеческий мозг думает со скоростью не более 10 бит в секунду
Американские исследователи попытались измерить скорость человеческого мышления. Результат: люди думают очень медленно, со скоростью десять бит в секунду. Обработка информации посредством органов чувств происходит в 100 раз быстрее.

Исследование ученых из Калифорнийского технологического института показывает, что человеческий мозг чрезвычайно медлителен, когда дело доходит до мышления. В науке под мышлением подразумевают способность человека рассуждать, это процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях. При мышлении мозг работает со скоростью всего десять бит в секунду.


Между тем органы чувств собирают/обрабатывают информацию из окружающей среды со скоростью один миллиард бит в секунду — примерно в 100 раз быстрее. Для исследовательской группы под руководством биолога Маркуса Мейстера такое «ограничение скорости» мышления вызывает недоумение.

«Это чрезвычайно низкая цифра», — сказал Мейстер. 

В любой момент человеческий мозг извлекает только 10 бит из триллиона бит информации, получаемой органами чувств. 

«И мы используем эти десять битов, чтобы воспринимать окружающий мир и принимать решения», — подчеркивает Мейстер.

Вопрос в том, что делает мозг, чтобы фильтровать всю эту информацию, и почему он это делает. Ведь в мозгу более 85 миллиардов нейронов, треть из которых предназначена для мышления. Нейроны могли бы легко обрабатывать более десяти бит информации в секунду. Но почему они этого не делают?

По словам Мейстера, будущие исследования могут пролить некоторый свет на этот вопрос. Необходимо прояснить вопрос, почему мозг может обрабатывать одновременно только одну мысль, а не несколько.

Причина этого кроется в происхождении нашего мозга. На ранних этапах развития мозг был необходим для принятия простых решений, например, куда идти, как находить еду и избегать хищников.

Если бы мозг развивался на основе этой простой системы следования индивидуальным путям, это многое бы объяснило. Тогда принцип способности обрабатывать только одну мысль за раз будет, так сказать, закреплен в архитектуре мозга.

Все это также оказывает влияние на интерфейсы «мозг-компьютер», подобные тем, которые разработаны Neuralink Илона Маска. Здесь также ограничение скорости в десять бит в секунду останется верхним пределом. Neuralink и ее конкуренты на самом деле хотят увеличить скорость, с которой человеческий мозг выполняет задачи.

Исследователи рассчитали скорость мышления на основе различных видов деятельности, таких как чтение, письмо и видеоигры. Скорость набора текста, например 120 слов в минуту, затем переводилась в математические выражения.

Но сами расчеты имеют пределы. Потому что в исследовании отдельные действия и информация суммируются одним битом. Однако в компьютерах символ может соответствовать нескольким битам, например восьми для UTF-8.

Учёные опубликовали результаты исследования под названием «Невыносимая медлительность бытия: почему мы живем со скоростью 10 бит/с?» в журнале Neuron.

#наука #мозг #мышление
Источник: caltech.edu
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