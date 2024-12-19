Ожидается кардинальный редизайн задней панели, изменится расположение камеры и появится двухцветная цветовая гамма.

Поклонники продуктов Apple с нетерпением ждут выхода на рынок iPhone 17 — при этом о некоторых инновациях в смартфоне уже было несколько утечек. Видеоблогер Wylsacom поделился эксклюзивной информацией о новом устройстве Apple.

Как будет выглядеть iPhone 17 Pro Max

Хотя Apple всегда ведет себя сдержанно перед официальным анонсом новых устройств, утечки и слухи являются обычным явлением. Таким образом, за последние несколько недель и месяцев инсайдеры уже раскрыли некоторые подробности о грядущем iPhone 17. Согласно утечкам, следующая итерация iPhone будет иметь особенно тонкий корпус.

Wylsacom (Валентин Петухов) — российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель разных гаджетов и техники на одноимённом YouTube-канале «Wylsacom» — поделился очень точными CAD-рендерами будущего iPhone 17 Pro Max.

"Этот дизайн мне нравится", — сказал эксперт.

Он отметил кардинальный редизайн задней панели: совершенно новый дизайн корпуса камеры и двухцветную цветовую гамму.

На основе утечек российский YouTube-канал Wylsacom создал первые рендеры iPhone следующего поколения. В частности, на этих концептуальных изображениях изображена флагманская модель iPhone 17 Pro Max. На первый взгляд, есть два серьезных изменения в дизайне, которые могут выделить новый iPhone 17 Pro Max среди предыдущих поколений.





С одной стороны, Apple может интегрировать новый Dynamic Island — «динамический остров» или функциональный вырез на дисплее — для iPhone 17 Pro Max. На рендерированных изображениях он располагается по всей ширине и больше напоминает настройку камеры на смартфонах Google Pixel. Такой дизайн предполагается в связи с публикациями в соцсети Weibo, на которой показан предполагаемый корпус следующего iPhone:





Еще одно серьезное изменение дизайна будет на задней панели iPhone 17 Pro Max. Она может иметь другой цвет, чем рамка корпуса. По словам ютубера и согласно информации инсайдеров, на передней панели iPhone 17 Pro Max мало что изменится.

Однако до выпуска iPhone 17 Pro Max и других моделей iPhone следующего поколения пройдёт ещё несколько месяцев. До тех пор производитель iPhone ещё может внести множество изменений. Как в конечном итоге будет выглядеть устройство, вероятно, станет яснее только по мере приближения анонса.