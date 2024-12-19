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Миллиардер Марк Кьюбан не считает, что ИИ заменит действительно ценных специалистов
Предприниматель и мультимиллиардер Марк Кьюбан прокомментировал возможное влияние искусственного интеллекта на рынок труда. По его мнению, людям определенных профессий не о чем беспокоиться.


Искусственный интеллект (ИИ) может заменить миллионы сотрудников в ближайшие годы (но также создать миллионы новых рабочих мест). После кратковременного шока, вызванного быстрым распространением чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, страхи многих людей потерять работу теперь, похоже, несколько ослабевают.


И это правильно, как считает Марк Кьюбан, миллиардер и генеральный директор Cost Plus Drugs. По мнению предпринимателя, под угрозой находятся рабочие места, где сотрудникам приходится лишь отвечать на простые вопросы.

Но если сотрудник делает творческую работу, придумывает сам что-то новое, то ИИ не окажет на таких специалистов большого влияния, сказал Кьюбан в интервью подкасту The Weekly Show с Джоном Стюартом. 

В конечном итоге сотрудникам компаний придется следить за ИИ и контролировать правильность его результатов.

«Нельзя просто предполагать, что модель ИИ знает все», — говорит Кьюбан. 

Нужен специалист, который проверит предоставленные нейросетью ответы и внесет исправления. Кьюбан добавил в интервью изданию Business Insider, что то, как ИИ влияет на сотрудников, зависит от усилий компаний. Важно то, насколько хорошо компании могут внедрить ИИ.

Однако прямое влияние ИИ на сотрудников в различных отраслях уже существует. Особенно страдают профессии, в которых автоматизированы действия, а также творческая работа, такая как написание текстов или кода.

Творческие отрасли, такие как кино, музыка и искусство, также ощущают влияние более экономически эффективного использования поддержки ИИ. Летом 2023 года сценаристы и актеры протестовали против внедрения ИИ в кинематограф.

Любые работы в долгосрочной перспективе могут выполняться роботами, управляемыми искусственным интеллектом. Чем более единообразна работа, тем больше вероятность, что ее можно выполнить с помощью автоматизированных систем.


#технологии #искусственный интеллект #работа
Источник: businessinsider.de
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