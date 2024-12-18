Centaur V — верхняя ступень, используемая ULA на ракете Vulcan Centuar. Система запуска впервые начала эксплуатироваться в январе 2024 года, доставив в космос лунный посадочный модуль Peregrine от Astrobotic.
Второй запуск состоялся в октябре этого года. Был осуществлён запуск тестовой полезной нагрузки. Полеты ракеты пока называются сертификационными миссиями, в рамках которых она будет одобрена для запуска полезной нагрузки для Космических сил США.
Информацию о планируемых модификациях сегмента Centaur V предоставил генеральный директор ULA Тони Бруно во время конференции Spacepower во Флориде. Планы включают в себя возможность не только вывести военную полезную нагрузку на орбиту, но и оставаться в космосе в течение нескольких дней и выполнять ряд задач, таких как изменение положения спутника или функционирование в качестве сдерживающего фактора и защитника американской орбитальной инфраструктуры.
«Наше видение состоит в том, чтобы иметь систему запуска, которая была бы молниеносной, имела бы большую дальность действия и, в случае необходимости, была бы очень смертоносной», — сказал Тони Бруно, сообщает Spacenews.com.
Военные, похоже, заинтересовались в этом проекте ULA.
Одним из требований является высокая мобильность ракеты и способность оставаться в рабочем состоянии на протяжении всего срока выполнения миссии, а не до тех пор, пока у нее не закончится топливо.
Планируется создание различных типов платформ, включая ракетные сегменты и спутники, которые смогут дозаправляться на орбите. Ряд компаний уже работают над решением такого типа.
План модификации Centaur был впервые озвучен несколько месяцев назад. В апреле генеральный директор компании заявил, что хотя нынешний Centaur V доступен в двух версиях для полетов на низкую околоземную орбиту и геостационарную орбиту (разница в основном заключается в размере сопла двигателя RL10), не исключено, что появится третья или даже четвертая версия. Ожидается, что ULA будет постепенно вносить изменения и улучшения.
Разработка и военное назначение сегмента Centaur V призваны помочь повысить конкурентоспособность ULA. В настоящее время лидером мирового космического рынка остается компания Илона Маска — SpaceX, чьи ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy были выбраны для программы запуска военных грузов NSSL (National Security Space Launch).
Американские военные также заинтересованы в разработке самой мощной ракеты в мире — Starship/Super Heavy. За последним полетом наблюдал начальник космических операций Космических сил США генерал Зальцман, приглашенный SpaceX. Кроме того, он принял участие в двухдневном мероприятии, посвященном проекту.
Обширный опыт, ноу-хау и ракеты серий Delta и Atlas сделали ULA ключевым партнером американского правительства и вооруженных сил. По мере усиления конкуренции на рынке и разработки SpaceX возможностей многоразового использования на ракете Falcon 9 позиции совместного предприятия Lockheed Martin и Boeing ослаблялись.