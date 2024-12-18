Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует поэтапную модернизацию разгонного блока Centaur V, который в будущем может использоваться Космическими силами США в качестве платформы для орбитальных военных миссий.

Centaur V — верхняя ступень, используемая ULA на ракете Vulcan Centuar. Система запуска впервые начала эксплуатироваться в январе 2024 года, доставив в космос лунный посадочный модуль Peregrine от Astrobotic.

Ракета Vulcan Centaur перед второй сертификационной миссией. Фото: United Launch AllianceВторой запуск состоялся в октябре этого года. Был осуществлён запуск тестовой полезной нагрузки. Полеты ракеты пока называются сертификационными миссиями, в рамках которых она будет одобрена для запуска полезной нагрузки для Космических сил США.

Информацию о планируемых модификациях сегмента Centaur V предоставил генеральный директор ULA Тони Бруно во время конференции Spacepower во Флориде. Планы включают в себя возможность не только вывести военную полезную нагрузку на орбиту, но и оставаться в космосе в течение нескольких дней и выполнять ряд задач, таких как изменение положения спутника или функционирование в качестве сдерживающего фактора и защитника американской орбитальной инфраструктуры.

«Наше видение состоит в том, чтобы иметь систему запуска, которая была бы молниеносной, имела бы большую дальность действия и, в случае необходимости, была бы очень смертоносной», — сказал Тони Бруно, сообщает Spacenews.com.

Военные, похоже, заинтересовались в этом проекте ULA.



Сравнение сегментов Centaur III (ракета Atlas V) и Centaur V (ракета Vulcan Centaur). Фото: United Launch Alliance

Одним из требований является высокая мобильность ракеты и способность оставаться в рабочем состоянии на протяжении всего срока выполнения миссии, а не до тех пор, пока у нее не закончится топливо.

Планируется создание различных типов платформ, включая ракетные сегменты и спутники, которые смогут дозаправляться на орбите. Ряд компаний уже работают над решением такого типа.

План модификации Centaur был впервые озвучен несколько месяцев назад. В апреле генеральный директор компании заявил, что хотя нынешний Centaur V доступен в двух версиях для полетов на низкую околоземную орбиту и геостационарную орбиту (разница в основном заключается в размере сопла двигателя RL10), не исключено, что появится третья или даже четвертая версия. Ожидается, что ULA будет постепенно вносить изменения и улучшения.

Разработка и военное назначение сегмента Centaur V призваны помочь повысить конкурентоспособность ULA. В настоящее время лидером мирового космического рынка остается компания Илона Маска — SpaceX, чьи ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy были выбраны для программы запуска военных грузов NSSL (National Security Space Launch).

Американские военные также заинтересованы в разработке самой мощной ракеты в мире — Starship/Super Heavy. За последним полетом наблюдал начальник космических операций Космических сил США генерал Зальцман, приглашенный SpaceX. Кроме того, он принял участие в двухдневном мероприятии, посвященном проекту.

Обширный опыт, ноу-хау и ракеты серий Delta и Atlas сделали ULA ключевым партнером американского правительства и вооруженных сил. По мере усиления конкуренции на рынке и разработки SpaceX возможностей многоразового использования на ракете Falcon 9 позиции совместного предприятия Lockheed Martin и Boeing ослаблялись.





