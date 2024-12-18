В настоящее время Google экспериментирует с новой функцией для некоторых пользователей. Она позволяет загружать в поисковую систему более длинные файлы, например PDF-файлы.

2025-й обещает стать важным годом для Google. Генеральный директор технологического гиганта недавно объявил, что поисковая система получит некоторые нововведения в 2025 году. Первая функция, возможно, уже интегрирована. Некоторые пользователи сообщают, что заметили новый символ в строке поиска Google и что за ним стоит практическая функция.

Поиск Google может получить практическую функцию в будущем

Как сообщает Android Authority, это символ скрепки, который появился в строке поиска Google. Если пользователь нажмёт на скрепку, то сможет загрузить файл в поиск Google. Например, это могут быть PDF-файлы.

Затем поисковик Google анализирует документ. После завершения анализа пользователь может задать вопросы о загруженном документе, используя строку поиска.

Это означает, что Google может стать инструментом анализа документов и в кратчайшие сроки обобщить их. Однако на данный момент, похоже, эта опция ещё не до конца проработана. Google, вероятно, по-прежнему полагается на результаты поиска в интернете и не предлагает никакого анализа с помощью искусственного интеллекта.

Такой анализ также может таить в себе риски. Пока неясно, как файлы обрабатываются в поиске Google. Любой, кто загружает файл, всегда должен предполагать, что содержащаяся в нем информация будет храниться на серверах. Неизвестно, когда нововведение в конечном итоге будет внедрено для пользователей Google.





