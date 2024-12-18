Дрон Mars Chopper во много раз больше своего знаменитого предшественника.

Марсианский вертолет Ingenuity провёл на Красной планете целых 3 года, что намного дольше, чем планировалось изначально. Однако во время 72-м полета лопасти несущего винта получили значительные повреждения. Это был последний раз, когда Ingenuity взлетел.



После этого проекта НАСА разрабатывает новый, еще более совершенный дрон-вертолет для воздушного исследования Красной планеты. Космическое агентство показало, как он может выглядеть.

Chopper будет размером с внедорожник. Он снабжён шестью несущими винтами, каждый с шестью лопастями. Он должен быть способен транспортировать 5 килограммов полезного груза на расстояние до 3 километров за марсианские сутки (сол). По сравнению с Ingenuity, который весит всего 1,8 килограмма, он примерно в 20 раз тяжелее.

НАСА подчеркивает, что концепция Mars Chopper все еще находится на ранней стадии. Этот дизайн является результатом сотрудничества Лаборатории реактивного движения НАСА, Исследовательского центра Эймса агентства в Кремниевой долине и AeroVironment Inc.

Новый, более крупный вертолет может сыграть важную роль в будущих миссиях на Марс, особенно в запланированном возвращении образцов с Красной планеты на Землю. Он мог бы исследовать труднодоступные районы и позволить ученым детально изучить большие территории Марса за короткий период времени.





