Доля BYD на рынке увеличилась, при этом в Китае авто с двигателями внутреннего сгорания быстро теряют популярность.

Недорогая электрическая модель от китайского производителя электромобилей BYD в ноябре 2024 года установила рекорд продаж: Seagull обошла даже автомобили, работающие на ископаемом топливе, как сообщила Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).

Seagull EV доступен в Китае в трех комплектациях с двумя вариантами аккумуляторов BYD Blade (30,08 кВтч или 38,88 кВтч), что обеспечивает запас хода до 405 км. Фото: BYD

Сообщается, что в прошлом месяце было продано более 56 000 моделей BYD Seagull, что на 38 процентов больше, чем в ноябре 2023 года. Цена начинается от $9700, что делает автомобиль одним из самых доступных на рынке.

Благодаря возросшим показателям продаж BYD теперь является производителем самых продаваемых автомобилей в Китае — Tesla Model Y Илона Маска бала лидером по этому показателю в сентябре. Но постепенно ситуация меняется. В годовом исчислении продажи Tesla упали на 11 процентов до 44 576 единиц. Большое преимущество BYD: Seagull намного дешевле Tesla Model Y.

Хотя в Китае все еще есть люди, которые покупают автомобили с бензиновым двигателем, такие машины быстро теряют популярность. В ноябре продажи упали на 15 процентов. В топ-20 авто с двигателем внутреннего сгорания входят Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, Volkswagen Passat, Changan CS75 Plus и Volkswagen Sagitar.

Между тем, пять из десяти самых продаваемых автомобилей в Китае разработаны BYD. Song Plus (40 265) и Qin Plus (36 787) заняли третье и четвертое места соответственно по этому показателю.

Анализ мировых ежемесячных показателей продаж показывает: в ноябре 2024 года BYD продала в общей сложности 506 804 «зеленых» автомобиля, включая электромобили (EV) и подключаемые гибриды, побив октябрьский рекорд.

Шэньчжэньской компании BYD удалось стать одним из ведущих мировых производителей электромобилей: за первые 11 месяцев 2024 года было продано более 3,7 миллиона автомобилей. BYD даже почти обогнал признанных конкурентов, таких как Honda и Ford.

Цель компании на 2024 год — продать четыре миллиона единиц. Выиграет ли BYD гонку с Tesla за звание мирового лидера продаж электромобилей, станет ясно только в новом году, ведь Tesla не публикует ежемесячные данные.

Seagull поступит в Европу в 2025 году, подтвердила исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли. Однако электрокар будет предлагаться в несколько в измененном виде: электромобиль будет не только крупнее, но и дороже, чем в Китае.