Минобороны Индии подписало сделку с компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на закупку 12 истребителей Су-30МКИ. В этих самолетах 62,6% компонентов будет отечественного производства.

Министерство обороны Индии и компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о поставке 12 многоцелевых самолетов Су-30МКИ для ВВС Индии. Идет подготовка к основательной модернизации имеющегося парка истребителей.

Индийский Су-30МКИ над авиабазой ВВС Великобритании Уоддингтон.

Самолеты будут построены на заводе HAL в городе Нашик в штате Махараштра в центральной Индии. Последние образцы многоцелевого самолета, произведенного по российской лицензии, покинули завод на рубеже марта и апреля 2020 года. На данный момент выпущено 272 единицы, 13 из которых выведены из эксплуатации (по другим источникам, списано 12 машин).

Цель заказа — восполнить эти потери, а также сохранить завод HAL. В настоящее время доля индийских комплектующих в производстве Су-30МКИ составляет 62,6%. Эту долю предполагается постепенно увеличивать в соответствии с руководящей идеей правительственной программы «Сделано в Индии», суть которой заключается в увеличении производства в местной промышленности (в том числе оборонной).

Это очередная сделка, направленная на поддержание индийского парка Су-30МКИ на высоком уровне боевой готовности. В начале сентября этого года Минобороны разместило у HAL заказ на 240 двигателей АЛ-31ФП, предназначенных для Су-30МКИ. Приводы производятся в Корапуте, штат Орисса, в восточной части страны.

ВВС Индии изменили свою политику закупок, чтобы снизить стоимость единицы комплектующих и увеличить долю местной оборонной промышленности в конечном продукте. В настоящее время этот показатель для двигателей АЛ-31 составляет 54%. Этот же завод также производит двигатели РД-33 для различных модификаций индийских истребителей МиГ-29.

Кроме того, государственная компания Hindustan Aeronautics Limited сохраняет предложение о производстве дополнительных 72 Су-30МКИ для ВВС Индии. Это позволило бы увеличить количество данных машин в парке до 343 (или 344, если пока списано 12, а не 13 самолетов). Также имеется предложение о модернизации 84 существующих самолетов в рамках объявленной в 2021 году программы под названием «Супер Сухой».

Индийский многоцелевой самолет Су-30МКИ приземляется на авиабазе Маунтин-Хоум в США

Проект предполагает замену РЛС Н011М «Барс», тепловой ГСН ОЛС-30 (на местный аналог), а также комплекса радиоэлектронной борьбы (включая внешние блоки). Модификации также затронут кабину, авионику, вооружение (планируется внедрить, среди прочего, новую ракету класса «воздух-воздух» Astra Mk3 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем), линию передачи данных, бортовой компьютер и систему управления полетом.

Помимо запланированной модернизации Су-30МКИ, Индия в настоящее время разрабатывает легкий истребитель HAL Tejas, а также отечественный многоцелевой самолет AMCA 5-го поколения. В 2022 году Индия получила последний образец французского Dassault Rafale. Продолжаются переговоры относительно возможности закупки Нью-Дели военно-морской версии этой машины для ВМС Индии.



