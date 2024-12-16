В будущих iPhone будут фундаментальные изменения в дизайне.

Начиная с первого сотового телефона Apple в 2007 году, объективы камеры iPhone на задней панели всегда располагались в верхнем левом углу. Сейчас вновь появилась информация о том, что Apple может попрощаться с этой традицией. Соответственно, объективы камеры должны располагаться горизонтально рядом друг с другом.

С таким дизайном Apple, конечно, сразу же придется смириться со сравнением с телефонами Pixel. Сотовые телефоны Google снабжены такой панелью камеры уже 3 года – со времен Pixel 6.

Последние данные о iPhone 17 основаны на фотографии, размещенной на китайской платформе Weibo. Предположительно, на фото изображена рамка iPhone с горизонтальным вырезом для камеры:



На основе этого изображения и предыдущих утечек были созданы картинки, дающие представление о новом iPhone. Неясно, является ли это стандартной моделью, вариантами Pro или возможным новым устройством Slim или Air.



Вряд ли изображения в полной мере отражают дизайн будущего iPhone 17. Однако появляется все больше свидетельств того, что следующий телефон Apple будет иметь «значительные изменения в дизайне».

Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Apple официально представит новое поколение iPhone. До тех пор еще есть много времени для новых слухов и домыслов. Ожидается, что новые iPhone появятся не раньше осени 2025 года.